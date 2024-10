Embalou? Atlético tem 85% de aproveitamento em mata-matas na Arena

O Atlético Mineiro venceu o River Plate por 3 a 0, nesta terça-feira, 22, pela ida da semifinal da Libertadores. O resultado que colocou o Galo à frente na disputa por uma vaga na final da competição evidenciou ainda mais um ponto forte do time em 2024: a Arena MRV.

Inaugurado em agosto do ano passado, o novo estádio atleticano vem caindo no gosto da torcida. Os resultados, especialmente em mata-matas, ajudam: são sete vitórias e dois empates, o que representa aproveitamento de 85,1%.

A crescente vai ao encontro de uma maior aceitação à casa recém-inaugurada. Isso, pois, inicialmente, a Arena foi alvo de críticas em razão de problemas com a acústica (que impede a reverberação total dos sons das arquibancadas), com o gramado e até pelo preço mais alto dos ingressos.

Contudo, conforme a primeira temporada completa com o estádio avançou, o Atlético passou a utilizar o fator “mandante” como trunfo. Parte disso também ocorre por iniciativa dos torcedores, que realizaram mosaicos e festas com sinalizadores, contrariando orientações da Conmebol e do próprio clube.

Feitos do Atlético na Arena MRV

Até então, o Galo conquistou quatro classificações jogando na Arena MRV e encaminhou o placar outras quatro. O único jogo de ida que terminou em empate, exigindo uma atuação marcante como visitante, foi no empate na final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro.

Com esses resultados, o saldo de bolas na rede é naturalmente positivo. Ainda invicto, o time marcou 17 gols e sofreu apenas três, o que representa o bom balanço entre ofensividade e equilíbrio defensivo do time de Gabriel Milito.

O Atlético em mata-mata na Arena MRV:

Atlético 2×0 América – ida das semifinais do Mineiro

Atlético 2×2 Cruzeiro – ida da final do Mineiro

Atlético 2×0 Sport – ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Atlético 3×0 CRB – volta das oitavas da Copa do Brasil

Atlético 1×0 San Lorenzo – volta das oitavas da Libertadores

Atlético 0x0 São Paulo – volta das quartas da Copa do Brasil

Atlético 2×0 Fluminense – volta das quartas da Libertadores

Atlético 2×1 Vasco – ida das semifinais da Copa do Brasil

Atlético 3×0 River Plate – ida das semifinais da Libertadores