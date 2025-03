Seleção brasileira: João Pedro pode ser a novidade contra Colômbia

O atacante João Pedro, do Brighton, deve ser a principal novidade da seleção brasileira na partida desta quinta-feira, 20, diante da Colômbia, válida pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2026.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Segundo informação do site ge, o jogador é o favorito para ocupar a função de homem de referência entre os 11 escolhidos pelo técnico Dorival Júnior para o confronto. A novidade ainda será confirmada após o treinamento programado para o período da tarde, no estádio Mané Garrincha.

Antes de João Pedro, Dorival havia esboçado outra possibilidade: utilizar Savinho, do Manchester City, entre os titulares. Outra opção seria o aproveitamento de Endrick, do Real Madrid.

Publicidade

A escolha pelo ex-jogador do Fluminense, contudo, passa pela ideia de dar mais liberdade e movimentação para o trio formado por Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior.

O provável time titular deve ter: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, João Pedro e Vinicius Júnior.

O Brasil ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias, com 18 pontos, apenas um a menos que a Colômbia, quarta colocada com 19. Depois da partida, o Brasil viaja a Buenos Aires para encarar a Argentina na próxima terça-feira, 25, no estádio Monumental de Núñez.

Publicidade

Os dois confrontos são considerados decisivos para a sequência do trabalho do técnico Dorival Júnior. Pressionado desde a fraca campanha na última edição da Copa América, seguido de dois jogos ruins pelas Eliminatórias contra Equador e Paraguai, ele reagiu no fim do último ano com as vitórias contra Chile e Peru, mas voltou a tropeçar com empates diante de Venezuela e Uruguai.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.