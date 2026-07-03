O Al-Nassr anunciou a contratação de Ange Postecoglou como novo treinador do clube, nesta sexta-feira, 3. O australiano chega para substituir Jorge Jesus, que deixou a equipe após o título do Campeonato Saudita, e comanda Cristiano Ronaldo após o fim da Copa do Mundo.

Carreira de Ange Postecoglou



Australiano de 60 anos, o treinador se destacou no comando do Celtics, da Escócia, entre 2021 e 2023, com cinco títulos conquistados. O bom tabalho o levou para o Tottenham, onde o técnico teve uma primeira temporada boa, em que os Spurs jogaram um futebol ofensivo e encantador.

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A temporada seguinte ficou marcada por um Campeonato Inglês decepcionante, em que o clube de Londres terminou na 17ª posição, com 22 derrotas. No entanto, o treinador conquistou a Liga Europa com os Spurs, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos.

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Postecoglu estava sem clube desde a sua demissão do Nottingham Forest, em setembro do ano passado. O treinador comandou a equipe por apenas oito partidas, com seis derrotas.

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