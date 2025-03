Endrick: ‘Tenho medo de não ir à Copa’

Aos 18 anos, Endrick é apontado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. No entanto, a incerteza sobre sua participação na Copa do Mundo preocupa o atacante.

Em entrevista à Romário TV, o jogador do Real Madrid revelou o receio de não estar no Mundial de 2026. “Eu tenho medo de não estar na Copa”, disse.

“É um sonho meu. Quero estar na Copa e contribuir para que o Brasil ganhe o sexto título”, continuou o jovem.

Mesmo atuando por um dos maiores clubes do mundo, Endrick ainda não conseguiu se firmar como titular. Na atual temporada, ele disputou 28 partidas, marcou seis gols e somou apenas 496 minutos, o que representa uma bola na rede a cada 83 minutos em campo.

Na seleção, o pouco tempo de jogo o acompanha. Foram 341 minutos jogados, com três gols feitos, que também mostram o bom aproveitamento.

Assim, Endrick admitiu: “É muito difícil estar no maior time do mundo, com os melhores jogadores, sem tantas oportunidades de jogar, mas sempre que entro tento mostrar meu valor para seguir na seleção”.

O garoto ficou fora das duas últimas listas de Dorival e só foi chamado para os jogos contra Colômbia e Argentina após o corte de Neymar. Ele admitiu que a ausência inicial o fez questionar seu desempenho.

“Quando você espera uma convocação e não vem, se pergunta: ‘O que mais eu poderia ter feito para estar lá?’ Não fui o único a pensar assim, o Yuri Alberto e o Igor Jesus também estavam na expectativa”, revelou.