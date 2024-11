Ídolo no Galo, Arana relembra recusa ao Flamengo de Jorge Jesus

O Atlético Mineiro entra em campo pela volta da final da Copa do Brasil, neste domingo, 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte, precisando reverter a vantagem de 3 a 1 conquistada pelo Flamengo. Para isso, o Galo conta com as estrelas de seu time, sendo uma delas o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O jogador de 27 anos é considerado por muitos um dos maiores defensores da história do clube. No entanto, antes de chegar a BH, o paulista revelado pelo Corinthians teve a oportunidade de vestir a camisa flamenguista e estar do outro lado da decisão.

Arana chegou ao Atlético em 2020, depois de uma experiência frustrante na Europa, por Sevilla e Atalanta. Porém, um ano antes de sua volta ao Brasil, uma abordagem de Jorge Jesus, à época treinador do Flamengo, chegou a obrigar uma reflexão, como contou Arana em entrevista exclusiva à PLACAR para a edição 1.517 da revista (já disponível em nossa loja no Mercado Livre e nas bancas de todo o país).

“Eu estava em um jogo beneficente de amigos do Narciso, no meio do samba, e tocou o telefone. Era o Jorge Jesus, com aquele sotaque português, me convidando… Eu falei: ‘Vou pensar’“, narrou Arana. Segundo o lateral, o sonho de brilhar na Europa e a influência de seus familiares foi determinante na recusa. “Lembro até hoje, estava com meu pai, meu irmão e meus primos. Só que eu tive dúvidas, porque para chegar na Europa é muito difícil, nós jogadores sabemos disso, e eu queria ter mais oportunidades. Troquei de empresário, pensei que isso me traria mais oportunidades (na Europa). Eu estava superadaptado à Espanha e queria tentar me firmar lá.”

Entretanto, o atleta do Galo confirmou que aquela situação o balançou. “Lembro que estava todo mundo na sala, falei que talvez seria melhor voltar, porque era a preparação para a Olimpíada, mas meu irmão e meu pai falaram para ficarmos na Europa. Eles mudaram meu pensamento, mas não é fácil. Você não está jogando, aparece o Flamengo, Jorge Jesus… balança. E o pior é que cheguei na Espanha e o treinador já falou: que não contavam comigo. E foi logo o ano em que o Flamengo ganhou tudo (risos).”

Com a decisão de seguir na Europa, o brasileiro partiu para a Itália, antes de escolher defender o Atlético Mineiro. Já o Flamengo mudou o alvo na posição e contratou Filipe Luís, que fez história como jogador na Gávea e atualmente inicia sua trajetória como técnico no Rubro-Negro, onde pode conquistar seu primeiro título justamente contra o time de Guilherme Arana.

Na entrevista, cuja íntegra vai ao ar na próxima semana na PLACAR TV (clique e inscreva-se no canal), o lateral ainda revelou desentendimentos com o badalado técnico Gian Piero Gasperini na Atalanta antes de aceitar a proposta do Galo.

“[Na Atalanta] cheguei e o lateral-esquerdo, o alemão [Robin Gosens], fazia gol todos os jogos. Jogávamos com três zagueiros e toda hora ele fazia gol. Aí é compreensível [ser reserva]. Uma coisa é você ver o cara da sua posição não desempenhando bom papel, outra é ver o cara bem”, relatou. Uma entrevista, então, enfureceu o técnico Gasperini.

“Eu só falei que “o Gosens está muito bem, fazendo gols, ajudando nossa equipe, mas eu estou preparado, esperando uma oportunidade”. O treinador [Gasperini] não gostou nada dessa entrevista e mandou eu procurar uma nova equipe. Ele é um excelente treinador, muito bravo, cobra bastante, só que ele tem esse lado que eu não sabia. Mas não falei nada de mais, não questionei o trabalho dele. Mas pelo menos ele mandou o papo reto, prefiro assim do que ficar enrolando, inventando história. Vida que segue. Serviu de aprendizado e foi bom porque me permitiu voltar para o Brasil. Ganhei títulos, fui para a Olimpíada, tive dois filhos, minha família é superadaptada a Belo Horizonte.”

Neste domingo, 10, caso o Gala consiga reagir, Arana poderá conquistar seu nono título pelo Galo. Já no dia 30, ele terá outra decisão ainda mais importante, a da Libertadores, diante do Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. À PLACAR, Arana falou sobre sua intensa relação com a torcida do Galo, a fama de provocador desde os tempos de Corinthians e o sonho de disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil, adiada em 2022 por uma grave lesão.

