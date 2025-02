Milan é eliminado da Champions dentro de casa pelo Feyenoord

A Champions League viveu nesta terça-feira, 18, sua primeira definição dos playoffs para as oitavas de final. Em confronto de volta decisivo no San Siro, o Milan amargou um empate por 1 a 1 contra o Feyenoord e foi eliminado de forma precoce da competição. A equipe holandesa venceu dentro de casa por 1 a 0, com gol do brasileiro Igor Paixão, e segurou a vantagem no agregado para avançar de fase.

Os lances de Milan x Feyenoord pela Champions League: