Feyenoord desafia a Inter de Milão em busca do improvável na Champions League.

Inter de Milão e Feyenoord se enfrentam em um dos jogos mais aguardados das oitavas de final da Champions League. Este embate, que ocorre no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, promete ser decisivo para as aspirações de ambas as equipes na competição. A partida está marcada para o dia 11 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília), e será transmitida pela Space e pelo serviço de streaming Max.

O jogo de volta entre os dois times é crucial, já que ambos buscam garantir uma vaga nas quartas de final do torneio. A Inter de Milão, jogando em casa, espera aproveitar o apoio de sua torcida para superar o Feyenoord, que por sua vez, vem determinado a surpreender e avançar na competição europeia.

A Inter venceu o Milan nas duas partidas do campeonato – EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Quais são as expectativas para o confronto.

As expectativas para este confronto são altas, dado o histórico e a tradição das duas equipes no cenário europeu. A Inter de Milão, sob o comando de Simone Inzaghi, conta com um elenco experiente e jogadores talentosos como Josep Martínez e Çalhanoglu. O time italiano espera usar sua força defensiva e a habilidade de seus meio-campistas para controlar o jogo e buscar a vitória.

Por outro lado, o Feyenoord, treinado por Robin van Persie, chega a Milão com a intenção de surpreender. Com jogadores como Igor Paixão e Ivanusec, a equipe holandesa aposta em um futebol ofensivo e dinâmico para tentar desestabilizar a defesa adversária. A estratégia do Feyenoord será crucial para tentar reverter qualquer desvantagem e buscar a classificação.

Onde assistir e como acompanhar o jogo.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Inter de Milão e Feyenoord através da transmissão ao vivo pela Space, um canal de TV fechada, e pelo serviço de streaming Max. Essas plataformas oferecem uma cobertura completa do jogo, garantindo que os fãs não percam nenhum detalhe do embate decisivo.

Além disso, a presença de um árbitro experiente como Ivan Kruzliak, da Eslováquia, e o uso do VAR, operado por Christian Dingert da Alemanha, asseguram que a partida seja conduzida de forma justa e precisa, minimizando erros que possam influenciar o resultado final.

Escalações prováveis e estratégias de jogo.

As escalações prováveis para o confronto refletem a estratégia de cada técnico. A Inter de Milão deve entrar em campo com Josep Martínez no gol, apoiado por uma linha defensiva sólida composta por Bisseck, De Vrij e Bastoni. No meio-campo, a presença de Frattesi e Çalhanoglu promete criatividade e controle, enquanto Arnautovic e Taremi são esperados para liderar o ataque.

O Feyenoord, por sua vez, deve alinhar Wellenreuther no gol, com uma defesa formada por Read, Beelen, Hancko e Bueno. No meio-campo, Moder e Smal terão a responsabilidade de conectar a defesa ao ataque, onde Hadj Moussa, Carranza e Ivanusec tentarão explorar as brechas na defesa adversária.

