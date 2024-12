Di María supera Messi na Champions

A emocionante vitória do Benfica por 3 a 2 sobre o AS Monaco na Liga dos Campeões destacou Ángel Di María como um dos jogadores mais eficientes em assistências. Com este desempenho, Di María ultrapassou Lionel Messi no ranking de assistências do torneio, aproximando-se do recorde histórico de Cristiano Ronaldo.

Apenas dias após um hat-trick contra o Estrela da Amadora, Di María contribuiu decisivamente para a vitória ao fornecer passes para gols de Arthur Cabral e Zeki Amdouni nos minutos finais. Agora, Di María contabiliza 41 assistências no torneio, superando Messi.

Importância das Assistências de Di María

Assistências são fundamentais no futebol, frequentemente determinando o resultado dos jogos. Di María se destaca por criar oportunidades de gol, sendo essencial para as vitórias do Benfica. Sua visão de jogo e habilidade técnica colocam-no entre os melhores do mundo.

Superar Cristiano Ronaldo é Possível?

Di María está a uma assistência de igualar Cristiano Ronaldo, que lidera com 42 assistências na Liga dos Campeões. Com algumas partidas pela fase de grupos ainda por jogar, a possibilidade de Di María alcançar ou mesmo ultrapassar Ronaldo é alta, gerando expectativa para os jogos seguintes.

Se isso se concretizar, Di María se firmará como um dos maiores assistentes da história do campeonato, atingindo um marco notável em sua carreira.

Efeitos para o Benfica

O desempenho de Di María na competição essencialmente fortalece o Benfica. Ter um jogador com comprovadas habilidades de assistência aumenta significativamente as chances de gol do time, promovendo uma trajetória vitoriosa no torneio.

Além disso, o fato de ter um jogador disputando recordes históricos na competição amplia a visibilidade internacional do Benfica, angariando mais torcedores e atraindo potenciais novos talentos.

O Futuro de Di María na Liga

Com várias partidas ainda a serem disputadas na fase de grupos, as atenções estão voltadas para Di María. Ele possui a oportunidade única de não apenas quebrar recordes de assistência, mas também ser crucial para que o Benfica progrida no torneio deste ano.

Os próximos encontros prometem ser repletos de emoção, com todos atentos às impressionantes contribuições de Di María em campo, observando sua progressiva afirmação como um dos maiores assistentes da história do futebol europeu.