Bayern de Munique x Celtic: onde assistir ao jogo pela Champions

No dia 18 de fevereiro de 2025, Bayern de Munique e Celtic se enfrentam em um confronto decisivo na Allianz Arena, em Munique, válido pela repescagem dos Playoffs da Liga dos Campeões. O duelo de ida, disputado na Escócia, terminou com vitória do Bayern por 2 a 1, colocando a equipe alemã em vantagem para a partida de volta.

O Bayern de Munique chega para este confronto com uma sequência positiva, sem derrotas desde janeiro. Com um total de seis jogos de invencibilidade em diversas competições, a equipe busca dar mais um passo rumo à fase final da Champions. O Celtic, por sua vez, mesmo considerado azarão, mantém-se motivado após marcar um gol crucial na partida de ida, o que mantém viva a esperança de reverter a situação fora de casa.

Harry Kane é a esperança de gols do Bayern – Lukas Barth-Tuttas/AFP

A forma atual do Bayern de Munique

A equipe bávara está em boa fase, sustentando uma liderança confortável na Bundesliga. Recentemente, empataram sem gols com o Leverkusen, mantendo assim uma vantagem de oito pontos na liga nacional. Na Liga dos Campeões, o Bayern demonstrou sua força ao vencer o Celtic fora de casa, o que os posiciona favoravelmente para a classificação.

Recentes resultados positivos

Forte desempenho na Bundesliga

Vantagem nas competições europeias

Como o Celtic chega para o jogo?

O Celtic enfrenta o difícil desafio de reverter o placar desfavorável, mas chega embalado por um bom retrospecto recente. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, a equipe escocesa aposta em sua determinação e nas boas atuações de seus jogadores chave para surpreender o Bayern na Allianz Arena.

Recuperar-se do resultado da ida

Confiança nas últimas atuações

Atenção para a estratégia e tática

Quais são as prováveis escalações?

O Bayern de Munique deve entrar em campo com Neuer no gol; Laimer, Upamecano, Dier e Guerreiro formando a defesa; Goretzka, Kimmich, Olise, Musiala e Sane (ou Coman) no meio-campo, deixando Harry Kane responsável pelo ataque. Sob a direção do técnico Vincent Kompany, esperam consolidar a classificação.

O Celtic, treinado por Brendan Rogers, deve escalar Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty e Taylor na zaga; Hatate, McGregor e Engels no meio; com Maeda, Idah e Kühn compondo o setor ofensivo. A equipe aposta em sua coesão e espírito competitivo para tentar reverter a desvantagem.

Onde assistir Bayern de Munique vs Celtic?

Os fãs de futebol poderão acompanhar este emocionante confronto pelos canais TNT na TV fechada, além do serviço de streaming Max. O site 365Scores também oferecerá cobertura em tempo real, com atualizações e estatísticas ao vivo.

Com jogadores de renome e muito em jogo, o duelo entre Bayern de Munique e Celtic promete ser um espetáculo imperdível da Liga dos Campeões, repleto de ação e estratégia.

