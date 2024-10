Juventus perde para o Stuttgart e quebra sequência na Champions

No Allianz Stadium, a Juventus sofreu um revés inesperado ao perder por 1 a 0 para o Stuttgart, na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida, realizada nesta terça-feira, destacou o esforço do goleiro Perín, que defendeu um pênalti e fez numerosas outras defesas. No entanto, o gol de Touré aos 45+2 minutos do segundo tempo selou a vitória do time alemão.

Essa derrota marca o primeiro tropeço do técnico Thiago Motta na atual temporada da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Stuttgart conseguiu sua primeira vitória na competição, proporcionando uma melhoria considerável na sua classificação no torneio.

Como foi a atuação da Juventus?

A expectativa era de que, jogando em casa, a Juventus dominasse a partida. Contudo, o time italiano viu o Stuttgart se impor com uma postura agressiva e chances consistentes de gol. Perín, o goleiro da Juventus, brilhou na partida ao defender uma cabeçada de Undav no primeiro tempo e um pênalti cobrado por Millot próximo do final da partida.

No segundo tempo, o técnico Thiago Motta fez mudanças estratégicas ao incluir jogadores como Cambiasso, Weah e Locatelli. Inicialmente, essas alterações mostraram-se eficazes, com a Juventus criando algumas oportunidades de ataque. No entanto, um pênalti cometido por Danilo, que resultou na sua expulsão, complicou ainda mais a situação para o time de Turim.

Qual foi o momento decisivo da partida?

A partida estava sendo controlada defensivamente pela Juventus até que Touré, substituto do Stuttgart, marcou o único gol do jogo nos acréscimos. A jogada bem articulada deixou a defesa italiana exposta, garantindo a vitória emocionante para o time visitante. Perín, apesar de seu desempenho louvável, não conseguiu impedir o gol decisivo.

Quais os próximos desafios para Juventus e Stuttgart?

Após essa derrota, a Juventus terá que enfrentar importantes desafios na Serie A antes de continuar sua jornada na Liga dos Campeões. Seus próximos oponentes incluem a Inter de Milão, Parma e Udinese, antes de enfrentarem o Lille na competição europeia em novembro.

Já o Stuttgart, motivado pela recente vitória, retornará à Bundesliga, onde enfrentará o Holstein Kiel e o Bayer Leverkusen antes de assumir um compromisso pela Pokal contra o Kaiserslautern. Em seu retorno à Liga dos Campeões, o time alemão terá a Atalanta como adversário.

Impacto na classificação da Liga dos Campeões

A derrota da Juventus a coloca na 11ª posição com seis pontos, enquanto o Stuttgart sobe para a 16ª posição com quatro pontos. A competição ainda reserva muitos confrontos, e ambos os times devem buscar melhorar suas performances para avançar à próxima fase.

Juventus x Stuttgart ao vivo pela Champions League

