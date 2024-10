Lille vira em cima do Atlético de Madrid e segue boa fase na Champions

Em uma noite de grandes emoções no estádio Metropolitano, o Lille conseguiu uma vitória marcante por 3 a 1 sobre o Atlético de Madrid na Champions League. Este resultado foi impulsionado pelos gols de Zhegrova e Jonathan David, que balançou as redes duas vezes. Com seis pontos na tabela, a equipe francesa garantiu sua posição nas zonas de classificação do torneio, deixando os espanhóis, com apenas três pontos, para trás.

A partida começou de forma intensa e cheia de oportunidades para ambos os lados. Já no início, uma tentativa de Fernández-Pardo deu indícios do que viria. O Atlético, por sua vez, teve chances claras, mas a precisão nos chutes foi um problema recorrente ao longo do jogo. Alex Sandro, ainda no início, quase marcou ao aproveitar um escanteio de Cabella, mas a bola passou por pouco.

Começo Promissor para o Atlético de Madrid

Um erro de Touré, aos oito minutos, deu ao Atlético a oportunidade de abrir o placar. Julián Álvarez não desperdiçou a chance e marcou um gol que, momentaneamente, acalmou a equipe espanhola. Após o gol, o Atlético pressionou e criou várias oportunidades, mas o goleiro do Lille, Chevalier, teve atuações fundamentais para manter o placar limitado.

O primeiro tempo foi marcado por uma série de investimentos do Atlético, que quase resultaram em mais gols. Griezmann, uma das figuras centrais da parte inicial, proporcionou ótimas jogadas, colocando seus companheiros em bom posicionamento na área. Ainda assim, Sorloth, após receber cruzamentos de Griezmann e outras assistências, não conseguiu converter suas chances em gol.

Como o Lille Virou o Jogo?

Na segunda metade da partida, o Lille retornou com uma disposição renovada e ameaçou desde os primeiros minutos. Aos 15, Zhegrova se destacou com um chute preciso que garantiu o empate, mudando completamente o ritmo do duelo. Após isso, um pênalti controverso foi marcado a favor do Lille, e Jonathan David transformou essa chance na virada.

Terminou assim o jogo?

Durante os momentos finais da partida, o Atlético tentou de tudo para recuperar o controle do jogo. Correa e Lino ameaçaram com chutes perigosos, enquanto Alexsandro literalmente salvou um gol na linha. Contudo, o esforço foi em vão, pois Jonathan David voltou a marcar, assegurando a vitória do Lille e desmantelando as esperanças de um empate ou possível vitória do Atlético.

