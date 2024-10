Arsenal vence o Shakhtar e sobe na tabela da Champions

Após sofrer uma derrota na Premier League para o Bournemouth, o Arsenal retomou o caminho das vitórias na Liga dos Campeões ao enfrentar o Shakhtar Donetsk. O jogo foi decidido por um gol peculiar, resultado de um desvio infeliz que beneficiou o time inglês. Sob a orientação de Mikel Arteta, a equipe londrina iniciou o confronto com os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, visando intensificar a ofensiva.

O momento decisivo ocorreu quando Martinelli, em uma investida pela esquerda, tentou o gol e a bola atingiu a trave. No rebote, ela tocou nas costas do goleiro Riznyk, do Shakhtar, resultando em um gol contra que selou a vitória do Arsenal.

Shakhtar busca reação após desvantagem

O Shakhtar não se entregou após ficar atrás no placar e buscou reação no segundo tempo com a entrada do brasileiro Pedrinho, conhecido por sua carreira no Benfica. No entanto, a equipe teve dificuldades em ser efetiva frente ao gol do Arsenal que contava com a guarda de David Raya. Faltou precisão ao time ucraniano para reverter seu desempenho em resultados concretos.

Chance perdida: o pênalti do Arsenal

O Arsenal teve a oportunidade de ampliar sua vantagem aos 77 minutos, quando um pênalti foi assinalado após uma mão na bola de Valerii Bondar, do Shakhtar. Leandro Trossard foi o cobrador, mas escolheu chutar na direção central do gol. Riznyk, buscando se redimir do gol contra, defendeu o pênalti com o pé direito, mantendo viva a esperança do Shakhtar no jogo.

Impacto na tabela e futuro das equipes

Com a vitória, o Arsenal soma 7 pontos na Liga dos Campeões e permanece invicto nesta edição da competição, consolidando sua posição na liga. A próxima partida será contra o Sporting, em Alvalade, em novembro. Por outro lado, o Shakhtar permanece com apenas um ponto e continua em busca de sua primeira vitória na competição.

A fase de liga da Champions se mantém altamente competitiva, com resultados frequentemente decididos por incidentes como o gol contra que definiu o confronto entre Arsenal e Shakhtar Donetsk. Os desempenhos futuros das equipes nas próximas rodadas serão cruciais para suas aspirações na competição europeia.

Arsenal x Shakhtar ao vivo pela Champions League

