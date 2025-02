O Vasco avançou na contratação por Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. No negócio, ficou acertado o pagamento da multa rescisória no valor de 3,5 milhões de euros (mais de R$ 20 milhões) pelo meia-atacante. O problema agora é convencer os portugueses a aceitarem as garantias para o acordo.

Publicidade

A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do Placar Aberto, da PLACAR TV, no YouTube.

O Casa Pia, time que atualmente ocupa a sexta colocação do Campeonato Português, pediu garantias financeiras para ceder o jogador de 25 anos. O clube lembrou que na negociação do atacante Clayton, o Vasco, ainda da época da SAF da 777, atrasou os pagamentos no ano passado.

“O que o Casa Pia pede hoje para vender o Nuno Moreira? Garantias financeiras. Essa dívida, antiga da 777, que emperra esse negócio porque eles não têm a segurança necessária para poder vender o jogador”, disse Pedrosa.

Publicidade

O Vasco ainda tenta dar essas garantias e conversa diariamente com o estafe do jogador. A expectativa é que o negócio seja finalizado ainda nesta semana.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.