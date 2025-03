Paulistão tem os quatro grandes nas semifinais pela 10ª vez; veja retrospecto

O Paulistão 2025 não tem zebras! Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão nas semifinais do Campeonato Paulista e disputaram o título em clássicos. Esta é a 10ª vez que os quatro grandes formam as últimas chaves da competição, algo que não acontecia há seis anos, desde 2019, quando terminou com título do Timão.

Com a melhor campanha do Paulistão, o Corinthians enfrenta o Santos, pior campanha entre os semifinalistas, em jogo único na Neo Química Arena. Do outro lado, o Palmeiras, atual campeão, encara o São Paulo no Allianz Parque.

A semifinal formada pelos quatro grandes é uma boa notícia para o Corinthians. A equipe detém o melhor retrospecto no cenário: foram cinco títulos em nove edições. A última vez aconteceu em dobradinha, 2018 e 2019 – também a última vez que o Timão levantou um título.

Ao contrário do Corinthians, quem tem um retrospecto negativo neste cenário é o atual campeão. O Palmeiras nunca foi campeão do estadual em uma edição com os quatro grandes nas semifinais. O Verdão ainda sonha com o tetracampeonato inédito e vai precisar quebrar essa seca.

Com dois títulos cada, Santos e São Paulo já venceram no cenário. O Tricolor foi campeão em 1987 e em 2000, enquanto o Peixe conseguiu o feito de forma mais recente, em 2011, com Neymar, e em 2015.

Confira os campeões paulistas em edições com semifinais formadas pelos quatro grandes:

🏆 5x Corinthians (1983, 1999, 2009, 2018 e 2019)

🏆 2x São Paulo (1987 e 2000)

🏆 2x Santos (2011 e 2015)

🚫 Palmeiras