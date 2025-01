Guarany x Internacional: horário, escalações e onde assistir

O emocionante Campeonato Gaúcho de 2025 dá seu pontapé inicial com o clássico entre Guarany de Bagé e Internacional. O Internacional, maior detentor de títulos estaduais com 45 conquistas, busca quebrar o jejum desde seu último título em 2016. Na edição passada, o time foi desclassificado pelo Juventude nas semifinais.

Publicidade

O Guarany de Bagé, anfitrião deste duelo, tem duas conquistas estaduais em sua galeria, vindas em 1920 e 1938. Em 2024, a equipe encerrou sua participação nas quartas de final, terminando na quinta colocação. Este confronto ocorrerá no Estádio Estrela D’Alva, que comporta 10 mil torcedores.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Onde Assistir Guarany de Bagé x Internacional Ao Vivo?

Para quem deseja acompanhar este confronto ao vivo, a transmissão será realizada pelo canal Premiere. O jogo está agendado para quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 19h, no horário de Brasília. O embate entre as duas equipes renomadas promete ser emocionante devido à rica história de confrontos.

Prováveis Escalações e Desfalques

O Guarany de Bagé, jogando em casa, deve alinhar Jonathan no gol, com Thales, Saulo, Victor e João na defesa. Murilo, David, Marcelinho, Jackson e Wilson Junior ocupam o meio, enquanto Luiz Felipe lidera o ataque. Enfrentando um Internacional determinado, que estará com seus jogadores chave, o desafio será grande.

Jonathan; Thales, Saulo, Victor e João; Murilo, David, Marcelinho, Jackson e Wilson Junior; Luiz Felipe.

Pelo lado do Internacional, a provável formação inclui Anthoni como goleiro, com linha defensiva composta por Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel. No meio, Fernando e Thiago Maia conduzem a estratégia, enquanto Wanderson, Alan Patrick e Wesley impulsionam o ataque, complementados por Borré na frente.

Publicidade

Anthoni (Ivan); Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel (Pablo); Fernando e Thiago Maia; Wanderson (Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Borré

Histórico do Confronto

Os encontros entre Internacional e Guarany de Bagé somam um total de 18 partidas, com o Internacional vencendo nove vezes e oito partidas terminando em empate. A vitória mais memorável do Guarany foi em 31 de janeiro de 2014, quando triunfou por 2 a 1, gols de Tony Junior e Michel, apesar de Pedro Henrique marcar para o Internacional de pênalti.

Perspectivas para o Gauchão 2025

A expectativa é alta para esta estreia no Gauchão 2025, com ambos os clubes mirando uma performance competitiva e cheia de paixão. Este primeiro jogo tem o potencial de definir o ritmo para toda a campanha. Os torcedores estão ansiosos, aguardando para ver o desempenho de ambos os times logo no início deste campeonato tradicional gaúcho.