Gauchão 2025: Onde assistir ao confronto entre Pelotas e São José

Na última rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Gaúcho, Pelotas e São José se enfrentam em um jogo decisivo. A partida está marcada para esta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, às 18h (horário de Brasília), no Estádio da Boca do Lobo, em Pelotas, Rio Grande do Sul. O confronto será transmitido ao vivo pelo YouTube da GHZ.

Publicidade

Enquanto o Pelotas já está rebaixado, o São José garantiu sua permanência na competição para o próximo ano. Este jogo marca o encerramento de uma fase desafiadora para ambas as equipes, com o Pelotas buscando encerrar sua participação de forma digna e o São José querendo consolidar sua posição.

Jogadores do Pelotas – Fonte: Instagram/@ecpelotas

Qual é a importância do jogo para Pelotas e São José?

Para o Pelotas, a partida representa uma oportunidade de se despedir do campeonato com uma vitória em casa, diante de sua torcida. Apesar do rebaixamento já confirmado, o time busca motivação para o futuro e a chance de reestruturar sua equipe para as próximas temporadas. Por outro lado, o São José entra em campo com a tranquilidade de já ter assegurado sua vaga na próxima edição do Gauchão, mas ainda assim deseja terminar a competição com um bom desempenho.

Publicidade

Onde assistir Pelotas x São José ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Pelotas e São José ao vivo pelo YouTube da GHZ. A transmissão online oferece uma alternativa acessível para os fãs que não poderão comparecer ao Estádio da Boca do Lobo. Além disso, a cobertura ao vivo permite que os espectadores fiquem por dentro de todos os lances e emoções da partida.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

As equipes já têm suas escalações prováveis definidas para o confronto. Pelo lado do Pelotas, sob o comando do técnico Alessandro Telles, o time deve entrar em campo com Jorge no gol; Gusso, Massaia, Yuri Bigode e Bryan Gabriel na defesa; Matheus Silva e Venício no meio-campo; Ruster, Luizinho e Léo Ferraz (ou Emerson) na linha de frente, com Warlei como atacante.

O São José, treinado por Hélio Vieira, deve alinhar com Fábio no gol; Tiago Pedra, Rafael Dumas e Jadson na defesa; Danielzinho, Bagatini, Varela, Gabriel Terra e Laílson no meio-campo; Giovane Gomez e Douglas no ataque. Ambas as equipes buscam um desempenho coeso para garantir um bom resultado na última rodada.

Publicidade

Como está a arbitragem para o confronto?

A arbitragem do jogo ficará a cargo de Tiago Staduto, com Estefani da Rosa e Jeissyevan Gonçalves como assistentes. O VAR será operado por Jonathan Vivian, garantindo que todas as decisões em campo sejam justas e precisas. A presença do VAR é um elemento importante para assegurar a integridade do jogo, especialmente em partidas decisivas como esta.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.