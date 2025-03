Garro pediu para jogar final do Paulistão: ‘Nem que seja meu último jogo’

Rodrigo Garro mal conseguia andar na véspera da final entre Corinthians e Palmeiras. Foi o que relatou o técnico Ramón Díaz depois do título alvinegro na última quinta-feira, 27, na Neo Química Arena. O camisa 8, no entanto, pediu para jogar a decisão do Paulistão.

O meia-atacante sentiu dores no joelho direito ainda na partida de ida da final do Estadual. Depois de 11 dias, a lesão talvez tenha até piorado e o jogador chegou a ficar fora das últimas atividades do Timão no CT Joaquim Grava.

Ramón elogiou a coragem do agora camisa 8 do Corinthians. “Preparamos uma opção para o jogo, mas ele [Garro] acordou e mandou mensagem: ‘Vou jogar mesmo que seja o último jogo da minha carreira’.”

Auxiliar de Ramón, Emiliano completou o pai, mas também não esclareceu exatamente qual é a lesão.

“Não temos outro jeito que não seja rezar. Não é uma lesão grave, é uma dor forte. Depende dele, de como se sente. Está fazendo de tudo, ficou semanas fora e não melhorou. Precisamos ser justos para que ele se cure”, disse Emiliano.

Garro, ainda no gramado da Neo Química Arena, não quis dar entrevistas. Depois da premiação, o argentino ficou o tempo todo com a filha no colo e fazia sinal negativo com a cabeça ao ver um microfone se aproximar.

Seja qual for a gravidade do problema no joelho, Garro não deverá enfrentar o Bahia, no domingo, na Fonte Nova, na rodada de abertura do Brasileirão.

