Flamengo e Arrascaeta discutem renovação de contrato

Novo camisa 10 do Flamengo, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta pode aumentar ainda mais seu vínculo com a equipe carioca. O empresário Daniel Fonseca está no Rio de Janeiro e discute o futuro do meio-campista no Rubro-Negro. As informações são do jornalista Gabriel Reis (Paparazzo Rubro-Negro) e de Raisa Simplicio no programa PLACAR Aberto.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paparazzo FLABET (@paparazzorubronegro)

Atualmente, o vínculo de Arrascaeta com o Flamengo vai até o final de 2026, mas a ideia é evitar que as negociações se arrastem na próxima temporada, último ano de contrato, em situação semelhante ao que viveu o Rubro-Negro com Gabigol, por exemplo.

Publicidade

Caso seja estendido por mais três anos, Arrasca poderia completar uma década de clube.

Arrascaeta é titular e peça fundamental do Flamengo desde a sua chegada, em 2019. O uruguaio ganhou a camisa 10 nesta temporada, após a saída de Gabigol. O uruguaio soma 14 títulos que chegou do Cruzeiro, incluindo duas Libertadores e dois Brasileirão.

Na atual temporada, em quatro jogos pelo Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, marcou um gol e serviu assistência na partida diante da Portuguesa-RJ, última rodada.