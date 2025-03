Estêvão garante vitória contra São Bernardo e coloca Palmeiras na semifinal

O Palmeiras está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Neste sábado, 1, o Verdão foi visitante no Primeiro de Maio e fez 3 a 0 no São Bernardo, com brilho e dois gols da joia Estêvão.

Mesmo como visitante, o Palmeiras dominou as ações do jogo desde o início e não demorou para abrir o placar.

O primeiro da noite veio aos 15 minutos. O goleiro Weverton chutou para o ataque, Flaco Lopez desviou e a bola ficou com Estêvão. O jovem soltou uma bomba de longe e correu para o abraço, golaço.

O segundo veio ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, e de novo com Estêvão. Outra vez com Flaco como garçom, o argentino cruzou para o a jovem finalizar cruzado.

Já com a vitória e a classificação encaminhada, o Verdão manteve o ritmo na etapa final.

Aos 12 minutos o Palmeiras matou o confronto de vez. Desta vez Flaco Lopez foi mesmo artilheiro e confirmou o terceiro e último tento da noite.