Corinthians sai na frente e pode dar troco, impedindo tetra rival

O Corinthians largou na frente em busca do título do Paulistão de 2025. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque dá ao Timão a condição de poder empatar o duelo de volta, dia 17, para se sagrar campeão estadual pela 31ª vez e, de quebra, por fim ao sonho palmeirense do tetracampeonato consecutivo.

Caso consiga botar um ponto final na sequência do Palmeiras de 2022, 2023 e 2024, a equipe do Parque São Jorge ainda daria o “troco” de 2020. Há cinco anos, em uma final sem torcida em razão da pandemia de Covid-19, o Verdão encerrou a série do Timão, tricampeão em 2017, 2018 e 2019.

O Corinthians, na ocasião, esteve muito próximo do tetracampeonato. Após dois empates, com direito a gol salvador de Jô nos acréscimos, a decisão foi para os pênaltis, que acabou com festa do lado do Verdão, então dirigido por Vanderlei Luxemburgo.

A derrota encerrou o sonho do Timão de igualar um feito histórico e centenário. Tendo em vista que o último (e único) tetracampeão do estadual foi o Club Athletico Paulistano, entre 1916 e 1919.

Um alento para o Palmeiras é o fato de que o clube não vence um jogo de ida de final do Paulista desde 2018. Ou seja, conseguiu reverter resultados negativos nas últimas três edições em que se sagrou campeão. A diferença é que nos três casos o Verdão decidiu o título no Allianz Parque.

Corinthians e Palmeiras jogam a finalíssima do Campeonato Paulista no dia 27 de março, na Neo Química Arena.