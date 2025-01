Campeonatos estaduais: veja os ‘medalhões’ conhecidos espalhados pelo Brasil

O início de 2025 traz consigo mais uma emocionante temporada de futebol no Brasil, destacando-se pela continuidade de inúmeras carreiras de jogadores veteranos que ainda brilham nos gramados do país. Esses atletas, conhecidos por suas carreiras ilustres, proporcionam uma valiosa combinação de experiência e técnica às suas respectivas equipes em diversos campeonatos estaduais.

Apresentamos uma seleção de “medalhões” que permanecem ativos no cenário nacional. De goleiros a atacantes, muitos desses jogadores icônicos retornam a clubes conhecidos ou exploram novos desafios. Vamos descobrir quem são os veteranos que prometem agitar o futebol brasileiro neste ano.

Veteranos em destaque em 2025

Saulo, que teve seus primeiros momentos de destaque no Santos, continua surpreendendo com sua longevidade. Neste ano, ele está de volta ao gol do Botafogo da Paraíba, um clube que já defendeu anteriormente. Após passagens por diversas equipes, sua experiência é um trunfo essencial para o Belo no Campeonato Paraibano.

No campo defensivo, destacamos Victor Ferraz, que agora joga pelo Serra Branca. Com uma carreira marcada por sua atuação no Santos e depois no Grêmio e Chapecoense, Ferraz busca conquistar mais um título na Paraíba, desta vez com o Serra Branca.

Medalhões em novas e conhecidas frentes

No âmbito do Campeonato Paulista, David Braz e Reinaldo estão agora no Mirassol. David Braz traz consigo sua experiência de passagens marcantes pelo Flamengo e Santos, enquanto Reinaldo é lembrado por sua longa carreira no São Paulo. Ambos são esperados como pilares defensivos no Mirassol para a temporada de 2025.

Indo para o centro-oeste, encontramos Rafael Vaz e Ralf aquecendo a disputa nas competições estaduais. Rafael Vaz está com o Goiânia, onde utiliza sua rica experiência adquirida em grandes clubes do Brasil e do Chile no Campeonato Goiano. Ralf, ex-ídolo do Corinthians, traz sua sólida defesa para o Vila Nova.

Experiência e renovação: a mistura no futebol brasileiro

Interessante notar como alguns veteranos adaptaram-se a novas funções em campo. Apodi é um exemplo, agora no Brasiliense, começou como lateral e hoje joga no meio-campo. Conhecido por sua versatilidade, Apodi possui uma carreira diversificada por muitos clubes do Brasil e do exterior.

No ataque, Luan e Jô formam uma dupla promissora no Itabirito, em Minas Gerais. Ambos compartilham uma carreira repleta de títulos nacionais, com passagens de destaque pelo Palmeiras e Cruzeiro, além de jogarem no exterior. Sua combinação de habilidades ofensivas promete elevar o nível de competição no Campeonato Mineiro de 2025.

A diversificada composição de talentos veteranos no futebol brasileiro de 2025 é uma prova de que a experiência continua sendo um recurso inestimável. À medida que a temporada avança, esses jogadores esperam criar novas histórias e acrescentar valor às suas equipes, não apenas por meio das conquistas em campo, mas também como exemplos de determinação e profissionalismo para as futuras gerações.