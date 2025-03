AO VIVO: Volta Redonda x Fluminense pela semifinal do Carioca

O Fluminense vai a campo neste domingo, 9, para confirmar a sua classificação à final do Campeonato Carioca. Depois de vencer por 4 a 0 no primeiro encontro, o Tricolor agora enfrenta o Volta Redonda com uma larga vantagem no estádio Raolino de Oliveira, a partir das 18h (de Brasília).

Os lances de Volta Redonda x Fluminense pelo Carioca: