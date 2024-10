Z4: os últimos jogos dos clubes ameaçados de rebaixamento

A briga contra o rebaixamento no Brasileirão deve promete fortes emoções. Após a disputa da 30ª rodada, a competição entrou em sua reta final com grande quantidade de times ameaçados pelo Z-4.

Neste momento, quem abre a zona de rebaixamento é o Corinthians, com 32 pontos. O Timão venceu o Athletico Paranaense na última quinta-feira, 17, mas não teve a seu favor a combinação de placares.

Derrotado pelo Timão, o Furacão é o 18º, com 31 pontos somados. A equipe do Paraná está sem vencer há cinco partidas e, nessa sequência, entrou na luta contra a queda. O time, no entanto, tem duas partidas atrasadas.

O vice-lanterna do Brasileirão é o Cuiabá, que tem 27 pontos somados. O Dourado, com um jogo atrasado, esboçou reação contra o São Paulo, mas teve o impulso freado ao empatar com o Atlético Goianiense, que amarga a última colocação com 22 pontos.

Fora do Z-4, mas ainda com riscos, estão Vitória, Fluminense, Juventude, Red Bull Bragantino e Grêmio. Todas essas equipes estão a três ou menos pontos do Corinthians.

Os últimos jogos de quem briga contra o rebaixamento

Grêmio: Atlético Goianiense (casa), Fluminense (fora), Palmeiras (fora), Juventude (casa), Cruzeiro (fora), São Paulo (casa), Vitória (fora) e Corinthians (casa).

Red Bull Bragantino: Botafogo (casa), Cuiabá (casa), Atlético Goianiense (fora), São Paulo (casa), Internacional (fora), Cruzeiro (casa), Athletico Paranaense (fora) e Criciúma (casa).

Juventude: Flamengo (fora), Fortaleza (casa), Bahia (casa), Grêmio (fora), Cuiabá (casa), Atlético Mineiro (fora), São Paulo (fora) e Cruzeiro (casa).

Fluminense: Athletico Paranaense (casa), Vitória (fora), Grêmio (casa), Internacional (fora), Fortaleza (casa), Criciúma (casa), Athletico Paranaense (fora), Cuiabá (casa) e Palmeiras (fora).

Vitória: Fluminense (casa), Athletico Paranaense (fora), Corinthians (casa), Criciúma (fora), Botafogo (fora), Fortaleza (casa), Grêmio (casa) e Flamengo (fora).

Corinthians: Cuiabá (fora), Palmeiras (casa), Vitória (fora), Cruzeiro (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora).

Athletico Paranaense: Fluminense (fora), Cruzeiro (casa), Vitória (casa), São Paulo (fora), Atlético Goianiense (casa), Bahia (fora), Fluminense (casa), Red Bull Bragantino (casa) e Atlético Mineiro (fora).

Cuiabá: Vasco (fora), Corinthians (casa), Red Bull Bragantino (fora), Botafogo (fora), Flamengo (casa), Juventude (fora), Bahia (casa), Fluminense (fora) e Vasco (casa).

Atlético Goianiense: Grêmio (fora), Atlético Mineiro (casa), Red Bull Bragantino (casa), Athletico Paranaense (fora), Palmeiras (casa), Vasco (fora), Fortaleza (casa) e Bahia (fora).