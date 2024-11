Arthur Cabral: quem é o alvo do Flamengo para substituir Gabigol

Arthur Cabral é o mais novo alvo do Flamengo para substituir Gabriel Barbosa em 2025. A informação da possível vinda do atacante é do jornal português Record, que aponta que o clube brasileiro planeja formalizar uma proposta pelo jogador de 26 anos. O contrato vai até 30 de junho de 2028.

Sem espaço desde a chegada do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, o camisa 9 tem apenas duas partidas como titular na atual temporada. Comprado da Fiorentina em agosto de 2023 por 20 milhões de euros (R$ 134 milhões), a informação é de que o jogador pode ser negociado na próxima janela de transferências.

Quem é Arthur Cabral

Antes de brilhar na Europa, Cabral iniciou sua carreira no Brasil, destacando-se no Ceará. Pelo Vozão, marcou 30 gols em 82 partidas disputadas. Em alta, acabou comprado pelo Palmeiras por R$ 5,5 milhões, em negócio envolvendo 50% dos direitos econômicos.

Ele se apresentou ao Verdão em 3 de janeiro de 2019 como o principal destaque do Ceará, mas com credenciais ainda insuficientes para o técnico Luiz Felipe Scolari desbancar nomes como Miguel Borja, Deyverson, Willian e o recém-chegado Ricardo Goulart.

Perdeu de vez espaço de vez no clube com as contratações de Henrique Dourado e Luiz Adriano, em agosto do mesmo ano. Com apenas seis partidas e um gol marcado em oito meses, acabou emprestado ao Basel sem chamar atenção, levando-o ao Basel, na Suíça, onde conseguiu se reerguer.

Terminou a passagem chamado de “Rei Arthur” pelos 65 gols em 106 jogos, números que o levaram a Fiorentina. Em Florença, foram 19 gols em 65 partidas antes da venda ao Benfica. A Viola investiu 15 milhões de euros na época para trazê-lo.

No clube português, porém, jamais se firmou. Foi comprado com a missão de substituir Gonçalo Ramos, atacante de seleção portuguesa negociado com o PSG, mas não conseguiu caiu nas graças da torcida.

Chegou a perder espaço até para o jovem Marcos Leonardo, hoje no Al-Hilal, enquanto comandado pelo técnico Roger Schmidt, e recebeu entre os portugueses o apelido irônico de “Picanhas” pelo estilo de centroavante mais fixo, com menor mobilidade que seus antecessores na função.

