Fortaleza bate recorde de arrecadação em confronto com o Flamengo

Na temporada de 2024, o Fortaleza Esporte Clube se destacou mais uma vez ao atingir um recorde histórico durante a partida contra o Flamengo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto trouxe uma arrecadação bruta de R$ 3.034.107,00 na Arena Castelão, estabelecendo um novo marco no estádio reformado.

Conforme os dados do borderô oficial, a partida contou com a presença de 57.624 torcedores, sendo que 56.646 compraram ingressos. Dentre esses, 978 ingressos foram distribuídos pelo Clube da Garotada, 31.514 ingressos vendidos, e 22.638 sócio-torcedores presentes. Também foram entregues 2.494 cortesias. Tais números são resultado de um planejamento rigoroso, comunicados à Federação Cearense de Futebol, à CBF, e às autoridades de segurança e trânsito.

Estratégias do Recorde

A capacidade total da Arena Castelão é de 63.903 assentos, mas 59.344 lugares foram disponibilizados para o evento por conta do isolamento necessário para a torcida visitante. Dentre os lugares disponíveis, 8.725 ingressos foram reservados aos torcedores do Flamengo. A forte presença da torcida visitante, junto com o grande número de sócio-torcedores do Fortaleza, ajudou a atingir o recorde de arrecadação.

Maiores Arrecadações da Arena Castelão

Com a nova arrecadação, o Fortaleza lidera as três maiores arrecadações da Arena Castelão:

Fortaleza x Flamengo (Brasileirão Série A, 2024): R$ 3.034.107,00 Fortaleza x Brasil de Pelotas (Brasileirão Série C, 2015): R$ 2.582.575,00 Fortaleza x Flamengo (Brasileirão Série A, 2023): R$ 2.553.498,00

Esses dados destacam a habilidade do Fortaleza em mobilizar sua torcida e a importância dos jogos contra grandes clubes nacionais, como o Flamengo, reforçando o protagonismo do clube no cenário esportivo.

Efeitos da Arrecadação Recorde

O sucesso financeiro deste evento vai além de um simples número; ele permite ao Fortaleza investir em infraestrutura, no elenco e em marketing, favorecendo seu fortalecimento no cenário nacional e internacional. Uma gestão eficiente será essencial para o uso adequado desses recursos, projetando um futuro promissor para o clube.

Esse recorde não só evidencia a força do time, mas também o poder de engajamento e lealdade de sua torcida, que se mostrou essencial para esse feito. Assim, o Fortaleza consolida sua posição como uma potência em ascensão no futebol brasileiro.