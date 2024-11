Flamengo não relaciona Gabigol – que rebate nas redes

Gabigol parece não fazer mais parte dos planos para o elenco do Flamengo nem mesmo para o fim deste Brasileirão. Depois de anunciar que não permanece no Rubro-Negro em 2025, o atacante não foi relacionado para a partida dessa quarta-feira (13), contra o Atlético-MG, jogo válido pela 33 rodada do campeonato.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Em nota divulgada pelo clube, o Flamengo reforça que a decisão foi tomada visando manter o bom ambiente do grupo após a conquista da Copa do Brasil, além de tranquilidade para Filipe Luís na sequencia do trabalho nas últimas rodadas do Brasileirão. Além disso, convocou os representantes do atleta para resolver a situação.

Publicidade

Como resposta, Gabigol fez questão de divulgar em suas redes sociais que a decisão de não ser relacionado para a partida de amanhã partiu unilateralmente do Flamengo, seguindo à disposição do clube, além de agradecer a torcida e confirmar presença no Maracanã (no setor das organizadas flamenguistas).

Confira a post de Gabigol na íntegra:

“Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!”