Como chega o Botafogo para a ‘semana D’ da temporada

O Botafogo entra em uma das semanas mais importantes de sua história. Nesta terça-feira, 26, o Glorioso visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, dias antes de decidir o título da Libertadores, no próximo sábado, 30, contra o Atlético Mineiro.

Publicidade

Os confrontos têm peso de coroar uma sequência de temporadas positivas, mas que ainda não culminaram em títulos. Por outro lado, novas “batidas na trave” podem ser interpretadas como mais um fracasso do time no momento decisivo, como ocorreu especialmente no Brasileirão de 2023.

Assim, na liga nacional, a pressão chega com precedentes. Além disso, a equipe treinada por Artur Jorge, que já teve boa vantagem na liderança, viu a diferença sumir e a ponta ser tomada pelo Verdão em razão de empates seguidos contra Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória.

Publicidade

Logo, a três rodadas do fim, uma derrota diante do Palmeiras pode representar o escape da chance de um título do Campeonato Brasileiro após 29 anos. Entretanto, um bom resultado cairá como espécie de estabilizador em meio à derrapada das últimas semanas.

Os desfalques e a logística

O Botafogo viajará para São Paulo na noite desta segunda-feira, 25. A partida contra o Palmeiras está marcada para a terça-feira, 26, no Allianz Parque, palco em que o time carioca já foi feliz nesta temporada, ao eliminar o rival nas oitavas de final da Libertadores.

Para o confronto pelo Brasileirão, o treinador tem a baixa certa de Tiquinho Soares, suspenso. Contudo, Luiz Henrique e Alexander Barboza, ausentes no empate com o Vitória por cumprirem suspensão, estarão de volta, e o time deve ter força máxima.

Publicidade

Na sequência do confronto contra o Palmeiras, o Botafogo passará a noite na capital paulista. No dia seguinte, quarta-feira, 27, a delegação viaja para Buenos Aires, onde decidirá a Libertadores.

A final da competição continental contra o Atlético Mineiro está marcada para o próximo sábado, 30, no Estádio Monumental de Nuñez. Em jogo está a chance do primeiro título do Glorioso na competição, além da possibilidade de encerrar um jejum de 31 anos sem troféus internacionais.

As lideranças do Botafogo

É inevitável que existam comparações entre a queda de rendimento de 2023 e a instabilidade deste ano. Por outro lado, segundo as lideranças do grupo, isso não é um fator a ser levado em conta.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 25, o técnico Artur Jorge marcou assim sua posição: “E esta equipe tem se mantido sempre muito estável. Se nesta altura, porque tivemos três empates que nos fizeram deixar com que eles se aproximassem, ótimo também, nesta altura já acabou o fantasma do aniversário que se aproxima.”

Na mesma linha, John Textor, dono da SAF do Botafogo, também fez questão de afastar o assunto. Após o empate com o Vitória, o empresário ainda afirmou que uma decisão no Allianz Parque não amedronta sua equipe.

“Estamos indo para São Paulo. Nós gostamos de jogar no estádio deles, nós vamos bem no estádio deles”, falou.

Textor ainda aproveitou o momento para cutucar o responder Everson, goleiro do Atlético Mineiro, e cutucar o jogador do rival do segunda decisão desta semana: “Eu queria falar uma coisa. Qual é o nome do goleiro do Atlético? Aparentemente, estou alugando um apartamento na mente dele por um tempo.”