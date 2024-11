Chance de título do Botafogo dispara; veja probabilidades

O Botafogo está perto de conquistar o Campeonato Brasileiro, findando um jejum de 29 anos. Após vencer o Vasco por 3 a 0, na última terça-feira, 5, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso chegou a 67 pontos e abriu seis de vantagem para o vice-líder Palmeiras.

A seis rodadas do fim, o Fogão agora tem 85,3% de chance de ficar com o título. A probabilidade, apontada pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), vai ao encontro da situação dos times na tabela, ainda que um encontro direto, no Allianz Parque, esteja marcado para a 36ª rodada.

O Palmeiras, no entanto, viu sua possibilidade de levar o título cair. Na última segunda-feira, 4, o Verdão foi derrotado pelo Corinthians e agora tem 10,6% de chance de levar o Brasileirão, enquanto o Fortaleza, terceiro colocado com 60 pontos, tem 3,6% de probabilidade.

O Flamengo fecha o G-4, mas ficaria com o troféu em menos de 1% dos cenários. Internacional e São Paulo, quinto e sexto colocados, respectivamente, encaram a mesma realidade.

As probabilidades de título no Brasileirão