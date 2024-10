CBF divulga tabela da 32ª e 33ª rodadas, veja datas

O Campeonato Brasileiro de 2024 avança para seus momentos decisivos, com a CBF anunciando as datas e horários das 32ª e 33ª rodadas. Entre os jogos mais esperados estão os clássicos tradicionais, destacados pela aguardada partida entre Corinthians e Palmeiras, que promete agitar a disputa pelo título e posições na tabela. O jogo, um verdadeiro “dérbi”, será realizado na segunda-feira, 4 de novembro, na Neo Química Arena, às 20h.

Cada partida tem potencial para ser determinante na competição, influenciando a luta pelo título, vagas em campeonatos internacionais, ou até mesmo a corrida contra o rebaixamento. Confira a seguir os detalhes dos confrontos agendados para as próximas rodadas.

Quais partidas acontecem na 32ª rodada?

A 32ª rodada do Brasileirão começará no dia 2 de novembro, sábado, com várias partidas importantes. Red Bull Bragantino enfrentará Cuiabá às 16h, seguido por dois jogos às 18h30: Athletico Paranaense versus Vitória e Juventude contra Fortaleza. O sábado termina com Fluminense versus Grêmio às 21h, uma partida crucial para ambas as equipes.

Na segunda-feira, 4 de novembro, o clássico entre Corinthians e Palmeiras ocorrerá às 20h. A rodada prossegue no dia 5, terça-feira, com três partidas às 21h30: Internacional contra Criciúma, Bahia versus São Paulo, e o confronto carioca entre Botafogo e Vasco da Gama.

Encerrando a rodada, na quarta-feira, 6 de novembro, Cruzeiro enfrentará Flamengo e Atlético-GO jogará contra o Atlético-MG, ambos às 21h. Veja o calendário completo da 32ª rodada:

02/11

16h – Red Bull Bragantino x Cuiabá

18h30 – Athletico Paranaense x Vitória

18h30 – Juventude x Fortaleza

21h – Fluminense x Grêmio

04/11

20h – Corinthians x Palmeiras

05/11

21h30 – Internacional x Criciúma

21h30 – Bahia x São Paulo

21h30 – Botafogo x Vasco da Gama

06/11

21h – Cruzeiro x Flamengo

21h – Atlético-GO x Atlético-MG

O que esperar da 33ª rodada?

A 33ª rodada começa no dia 8 de novembro, sexta-feira, com jogos empolgantes. Internacional enfrentará Fluminense às 19h, seguido por Palmeiras contra Grêmio às 21h30. No sábado, 9 de novembro, ocorrerão quatro partidas às 16h30: Vitória versus Corinthians e Botafogo contra Cuiabá. Às 19h, Cruzeiro joga contra Criciúma, Fortaleza enfrenta Vasco da Gama, Atlético-GO desafia o Red Bull Bragantino e Juventude joga contra Bahia.

O São Paulo finaliza os jogos de sábado enfrentando o Athletico Paranaense às 21h. Para concluir a rodada, em 13 de novembro, quarta-feira, Flamengo receberá o Atlético-MG às 20h, em um confronto potencialmente decisivo para as duas equipes nesta fase final do campeonato.

08/11

19h – Internacional x Fluminense

21h30 – Palmeiras x Grêmio

09/11

16h30 – Vitória x Corinthians

16h30 – Botafogo x Cuiabá

19h – Cruzeiro x Criciúma

19h – Fortaleza x Vasco da Gama

19h – Atlético GO x Red Bull Bragantino

19h – Juventude x Bahia

21h – São paulo x Athletico Paranaense

13/11

20h – Flamengo x Atlético MG

Impacto das datas na reta final do torneio

Com o término das 32ª e 33ª rodadas programado para novembro, os clubes enfrentam maior pressão para acumular pontos e atingir seus objetivos antes do final do campeonato. As partidas, distribuídas em diversos dias e horários, buscam atender as necessidades de transmissão televisiva e a recuperação dos jogadores, que devem lidar com uma sequência intensa de jogos.

A intensidade dos clássicos e jogos decisivos, tanto no meio quanto no final de semana, cria um ambiente de alta expectativa e pressão adicional, afetando o desempenho dos jogadores e as estratégias das equipes. Com a tabela apertada, vencer torna-se essencial não só para os times lutando pelo topo, mas também para aqueles tentando se afastar da zona de rebaixamento.

Assim, os próximos embates no Brasileirão prometem muitas emoções e surpresas, à medida que o campeonato se aproxima de seu clímax. Torcedores, jogadores e técnicos precisam estar preparados para cada desafio, pois cada ponto conquistado ou perdido pode ser decisivo.