Bahia x São Paulo terá cadeiras vazias em protesto contra violência no futebol

A partida entre Bahia e São Paulo desta terça-feira, 5, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão, promete uma campanha marcante. A “Cadeiras Vazias”, do Ministério do Esporte, deixará 384 lugares sem torcedores em protesto contra a violência no futebol.

O número é uma referência às vítimas fatais da violência no futebol entre 1988 e 2023, conforme levantamento do jornalista esportivo Rodrigo Vessoni. As quase quatro centenas de cadeiras vazias estarão revestidas por camisas de diversos clubes brasileiros.

De acordo com o ministério, a campanha escancara as mortes, mas também chama a atenção para o racismo, homofobia, xenofobia, agressões contra mulher e intolerância religiosa. Os crimes levam as pessoas a se afastarem dos estádios e até mesmo se desencantarem pelo esporte.

Parentes de algumas das vítimas fatais, depois de uma dolorosa ausência em estádios de futebol, estarão presentes no estádio da Fonte Nova para participar do ato simbólico pela paz. A partir de quinta, a sustentação da campanha Cadeiras Vazias será impulsionada nas redes sociais com diversos conteúdos a serem compartilhados por atletas, ex-atletas, clubes, torcidas organizadas, influenciadores e outras personalidades.

O Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e Anatorg (Associação Nacional das Torcidas Organizadas) também assinam o projeto.

