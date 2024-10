AO VIVO: Avaí x Vila Nova pela série B do Brasileirão

O Avaí recebe o Vila Nova em casa pela série B, em um jogo de extrema importância para os dois lados. Em caso de vitória do Vila Nova, o clube cola no G4 e deixa embolada a briga pelo acesso.

Já do lado do Avaí, uma derrota pode significar complicações para as próximas rodadas, já que o clube está na 12ª posição, mas vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer.

Avaí x Vila Nova minuto a minuto