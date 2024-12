Zico diz que Flamengo pode vencer o Mundial de Clubes de 2025

O Mundial de Clubes de 2025 é um sonho possível. Quem garante é o ex-meio-campista e ídolo flamenguista Zico. Segundo avaliação do Galinho de Quintino, o Rubro-Negro tem reais condições de levantar a taça da competição que envolverá clubes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e será disputada pela primeira vez na história entre junho e julho do próximo ano, no Estados Unidos.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Eu acho que tem (chances). Você hoje tem alguns times diferenciados. Mas, por exemplo, eu acho que se o Fluminense pegasse o City, (do jeito) que está jogando hoje, a possibilidade era muito maior. Teria jogo. Competições desse nível são sempre importantes. Que depois não venham reclamar do calendário, ‘ah, por causa disso, daquilo’. Só um que ganha. O futebol brasileiro vive de todos os clubes. Tem que ter data para todos. Eu já fiz, num ano, 81 jogos. Não é de hoje. E a gente cumpria. Quem está na chuva é para se molhar”, avaliou Zico durante o Jogo das Estrelas, promovido no último sábado, 28.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Antunes Coimbra (@zico)

Os 32 times participantes do Novo Mundial de Clubes conheceram no último dia 5 de dezembro os grupos em que estão divididos para a competição da Fifa que acontece entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. O sorteio foi realizado em Miami, e contou com a presença de Ronaldo Fenômeno e outras estrelas do futebol, além do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Publicidade

Um dos grupos que chamaram mais atenção foi o do Palmeiras, que também terá o Inter Miami, de Lionel Messi, além do Porto, de Portugal, e do Al Ahly, do Egito.

O Botafogo, único brasileiro que estava no pote 3, caiu no grupo B, com PSG e Atlético de Madri, além do anfitrião Seattle Sounders. O Flamengo, por sua vez, caiu no grupo D, ao lado do Chelsea, além do Léon, do México, e do Espérance de Tunis, de Tunísia.

Fechando a participação dos brasileiros, o Fluminense caiu no Grupo F, com Borussia Dortmund, Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O confronto mais pesado entre europeus será entre Manchester City x Juventus.

Publicidade

Confira os grupos do Mundial de Clubes:

Grupo A: Palmeiras; Porto; Al Ahly-EGI; Inter Miami

Palmeiras; Porto; Al Ahly-EGI; Inter Miami Grupo B: PSG; Atlético de Madrid; Botafogo; Seattle Sounders-EUA

PSG; Atlético de Madrid; Botafogo; Seattle Sounders-EUA Grupo C: Bayern de Munique; Auckland City-AUS; Boca Juniors; Benfica

Bayern de Munique; Auckland City-AUS; Boca Juniors; Benfica Grupo D: Flamengo; Espérance de Tunis-TUN; Chelsea; León-MEX

Flamengo; Espérance de Tunis-TUN; Chelsea; León-MEX Grupo E: River Plate; Urawa Red Diamonds-JAP; Monterrey-MEX; Inter de Milão

River Plate; Urawa Red Diamonds-JAP; Monterrey-MEX; Inter de Milão Grupo F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan HD-COR; Mamelodi Sundowns-AFS

Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan HD-COR; Mamelodi Sundowns-AFS Grupo G: Manchester City; Wydad-MAR; Al Ain-EAU; Juventus

Manchester City; Wydad-MAR; Al Ain-EAU; Juventus Grupo H: Real Madrid; Al Hilal-SAU; Pachuca-MEX; Salzburg-AUT

A competição marcada para os Estados Unidos é uma nova ideia da entidade que administra o futebol mundial. O torneio, porém, será disputado de quatro em quatro anos, o que mantém a realização da Copa Intercontinental (antigo Mundial de Clubes) anualmente.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais