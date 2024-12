Yuri Alberto lidera lista de participações em gols na temporada, veja ranking

Em 2024, a temporada destacou performances memoráveis de alguns dos mais hábeis atacantes brasileiros. Entre eles, Pedro, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians, foram protagonistas graças às suas atuações impressionantes. Desde o início do ano, ambos os jogadores foram notáveis em termos de gols e assistências, impactando diretamente o cenário nacional.

Neste período, Pedro acumulou 24 gols e seis assistências, resultando em 30 participações diretas em gols pelo Flamengo. Em contrapartida, Yuri Alberto somou 14 gols e duas assistências, contribuindo diretamente para 16 gols no Corinthians, com Pedro sendo mais eficiente, atuando 535 minutos a menos que Yuri Alberto.

Yuri Alberto (Corinthians): 31 gols e 7 assistências, totalizando 38 participações Pedro (Flamengo): 30 gols e 8 assistências, totalizando 38 participações Hulk (Atlético MG): 19 gols e 12 assistências, totalizando 31 participações Flaco López (Palmeiras): 22 gols e 7 assistências, totalizando 29 participações Lucero (Fortaleza): 23 gols e 5 assistências, totalizando 28 participações Alerrandro (Vitória): 21 gols e 7 assistências, totalizando 28 participações Garro (Corinthians): 13 gols e 15 assistências, totalizando 28 participações Raphael Veiga (Palmeiras): 30 gols e 7 assistências, totalizando 27 participações Vegetti (Vasco): 23 gols e 3 assistências, totalizando 26 participações Luiz Fernando (Atlético GO): 21 gols e 5 assistências, totalizando 26 participações Savarino (Botafogo): 14 gols e 12 assistências, totalizando 26 participações Matheus Pereira (Cruzeiro): 11 gols e 15 assistências, totalizando 26 participações Junior Santos (Botafogo): 20 gols e 5 assistências, totalizando 25 participações Estêvão (Palmeiras): 15 gols e 10 assistências, totalizando 25 participações Shaylon (Atlético GO): 11 gols e 14 assistências, totalizando 25 participações Isidro Pitta (Cuiabá): 21 gols e 3 assistências, totalizando 24 participações Paulinho (Atlético MG): 19 gols e 4 assistências, totalizando 23 participações Moisés (Fortaleza): 17 gols e 6 assistências, totalizando 23 participações Lucas Moura (São Paulo): 14 gols e 9 assistências, totalizando 23 participações Ángel Romero (Corinthians): 14 gols e 9 assistências, totalizando 23 participações

Transformações no Desempenho na Segunda Metade do Ano

No segundo semestre, mudanças ocorreram. Pedro sofreu com uma lesão no joelho, limitando seus jogos a apenas 11 partidas. Simultaneamente, Yuri Alberto aproveitou para brilhar em 29 partidas, elevando seus números para 17 gols e cinco assistências, totalizando 22 contribuições diretas em gols na segunda parte do ano.

O progresso de Yuri Alberto foi evidente. Onde antes ele registrava um gol a cada 139 minutos, essa taxa melhorou notavelmente para um gol a cada 114 minutos. A adaptação de Yuri durante a ausência de Pedro ressaltou seu valor para o Corinthians.

O Impacto de Pedro e Outros Talentos

Pedro, antes da lesão, figurava entre os jogadores mais eficazes da Série A. Em seus 43 jogos pelo Flamengo, sua média de participação em gols ou assistências era a cada 95 minutos, a melhor entre os principais atacantes do campeonato. Entre maio e julho, sua taxa de contribuição em gols era extraordinária, com um gol a cada 74 minutos.

Destacando-se também, Estêvão do Palmeiras teve um excelente ano, contribuindo para um gol a cada 119 minutos, mesmo muitas vezes saindo do banco. Ele teve um papel crucial para o Palmeiras, principalmente após a eliminação na Libertadores.

Promessas e Surpresas de 2023

Moisés, do Fortaleza, também merece menção. Inicialmente titular, passou parte do tempo como reserva por lesões, mas manteve uma média de participação em gols a cada 120 minutos. Com potencial de crescimento, ele é visto como uma promessa para a próxima temporada.

Os desempenhos de 2023 foram meticulosamente analisados pela equipe do Espião Estatístico, que compilou dados detalhados sobre a eficácia destes jogadores. Esta análise não só avalia as atuações individuais, mas também vislumbra o brilho futuro dessas estrelas do futebol brasileiro.