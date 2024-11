Vini Jr. tem lesão confirmada e vira dúvida para Intercontinental

O departamento de serviços médicos do Real Madrid divulgou na manhã desta segunda-feira, 25, que Vini Jr teve uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e deve ficar fora por um mês. O jogador, portanto, é desfalque certo para a partida contra o Liverpool na próxima terça-feira, pela Champions League, em Anfield.

Em suas redes sociais, Vini lamentou o excesso de jogos na temporada: “O louco calendário… a recuperar!”

O jogador brasileiro se lesionou durante a vitória dos merengues por 3 a 0 contra o Leganés, no último domingo, 24. O jogador terminou a partida em campo, mas relatou desconforto após o jogo e a lesão foi constatada.

Na última temporada, o atacante teve duas lesões no bíceps femoral da perna esquerda, a mesma de agora.

Vini Jr deve ficar de fora por um mês e vira dúvida para a partida do Intercontinental, novo torneio que substitui o Mundial de Clubes, na qual o Real Madrid já está classificado para a decisão, dia 18 de dezembro. O campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo) entra nas semifinais.

A temporada de Vini Jr

Vini iniciou a temporada 2024/25 com a expectativa de ser o vencedor da Bola de Ouro. No entanto, o prêmio da revista France Football foi dado ao meio campista espanhol Rodri, do Manchester City.

Até aqui, o atacante marcou 12 gols em 22 partidas, além de ter dado seis assistências.

