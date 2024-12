Veja a duração do contrato de Cuca com o Atlético MG

O técnico Cuca foi anunciado em 29 de dezembro como o novo comandante do Atlético Mineiro, marcando sua quarta passagem pela equipe. Há grande expectativa sobre como ele irá liderar o time nos próximos anos.

Publicidade

A duração de seu contrato com o Atlético é uma dúvida para muitos. Foi firmado um acordo de dois anos, com validade até dezembro de 2026. Ele estará acompanhado dos auxiliares Cuquinha e Daniel Cerqueira na equipe alvinegra.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Análise do Histórico Recente de Cuca

Nos últimos anos, Cuca tem encontrado dificuldade em estabelecer-se por períodos prolongados em um único clube. A última vez que permaneceu mais de uma temporada foi no Shandong Luneng, há cerca de uma década. Desde então, suas passagens têm sido breves. Seu trabalho mais recente foi no Athletico-PR, onde ficou apenas quatro meses e esteve à frente do time em 23 jogos.

Conquistas de Cuca no Atlético Mineiro

Em passagens anteriores pelo Atlético Mineiro, Cuca conquistou diversos títulos importantes. Ele liderou o time à vitória na Copa Libertadores em 2013 e também foi campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021. Sob seu comando, o Atlético venceu três vezes o Campeonato Mineiro (2012, 2013 e 2021).

Copa Libertadores: 2013

2013 Campeonato Brasileiro: 2021

2021 Copa do Brasil: 2021

2021 Campeonato Mineiro: 2012, 2013, 2021

Expectativas para o Novo Período de Cuca no Atlético

Há uma atmosfera de expectativa entre torcedores e analistas quanto ao desempenho de Cuca nesta nova fase. Em sua terceira passagem, em 2022, o treinador esteve no comando por 21 jogos, conquistando sete vitórias, sete empates e sofrendo sete derrotas em disputas do Brasileirão e da Libertadores.

Publicidade

Com um contrato de dois anos à frente, espera-se que Cuca estabilize sua posição e traga ainda mais sucessos para o Atlético Mineiro, tirando proveito da vasta experiência que acumulou ao longo de sua carreira no futebol brasileiro.