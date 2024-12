Romero e Corinthians encaminham renovação

Ángel Romero, peça-chave para o Corinthians, continuará no time até 2025. Após negociações intensas, o atacante paraguaio aceitou renovar seu contrato por mais uma temporada, com metas a serem cumpridas em 2024. O acordo foi firmado após um período de incertezas e ultimatos do clube paulista.

Publicidade

A principal disputa nas negociações estava na duração do contrato. Enquanto o Corinthians propunha um ano de renovação, Romero desejava um tempo maior, semelhante a outros jogadores como Fagner e Carrillo, que tiveram contratos mais longos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

A Importância de Romero para o Corinthians

A intenção do Corinthians em manter Romero vai além de sua performance no campo. Ele é visto como um líder no vestiário e tem uma influência positiva no clube. Contudo, o alto salário foi um ponto de dificuldade nas negociações para um contrato mais duradouro, resultando em um acordo para apenas mais um ano.

Prestes a iniciar sua oitava temporada no Corinthians, considerando sua primeira passagem entre 2014 e 2019 e o retorno em 2023, a permanência de Romero reflete sua importância e a admiração dos torcedores por ele.

Desempenho de Romero em 2024

Em 2024, Romero foi destaque como vice-artilheiro do Corinthians, anotando 16 gols e dando 9 assistências, contribuindo para 25 gols no total. Seu desempenho foi vital para garantir a vaga na pré-Libertadores. Mesmo alternando entre titular e reserva, sua importância para a equipe foi indiscutível.

Publicidade

Seu desempenho sólido reafirma a confiança do clube em Romero e justifica o investimento em sua renovação. A habilidade de se adaptar a desafios durante a temporada comprova seu comprometimento com o sucesso do time.

Expectativas para Romero em 2025

Com a renovação assegurada, espera-se que Romero continue sendo uma peça fundamental para o Corinthians em 2025. Como líder e jogador experiente, ele é crucial para guiar os mais jovens e ajudar o time a conquistar seus objetivos nas competições. As expectativas são elevadas, e a torcida aguarda ansiosa por seu desempenho.

A extensão de seu contrato traz tranquilidade aos torcedores e garante a permanência de um jogador já estabelecido no elenco corintiano. Com sua experiência, Romero promete mais uma temporada de vitórias e dedicação ao clube.