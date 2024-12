Pedro Martins: conheça o novo CEO do Santos

O Santos Futebol Clube anunciou a nomeação de Pedro Martins como seu novo CEO para o ano de 2025. O anúncio oficial veio nesta segunda-feira (23) e representa uma nova fase na gestão do clube, que busca consolidar sua força no futebol brasileiro. Martins, formado em Administração e com MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, traz uma rica bagagem de experiência no setor esportivo.

Publicidade

Pedro Martins já atuou como diretor de futebol no Botafogo, onde seu desempenho foi marcado por significativas conquistas, como a vitória no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Ele também exerceu a função de vice-presidente de competições na Federação Paulista de Futebol (FPF) e passou por clubes como Ferroviária de Araraquara, Athletico-PR, Cruzeiro, Olé Brasil e Queen Park Rangers na Inglaterra, além do Vasco.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Perfil de Pedro Martins

A carreira de Pedro Martins no futebol é notável por suas significativas contribuições e uma clara visão estratégica. Com experiência nacional e internacional, ele é reconhecido como um gestor esportivo de destaque. No Botafogo, sua liderança foi essencial para o renascimento do clube no cenário sul-americano, um feito que ele almeja reproduzir no Santos.

Martins é reconhecido por sua habilidade em formar equipes de alto desempenho e modernizar a gestão de futebol, ajustando-se às dinâmicas do mercado. Estas qualidades foram centrais para sua seleção como CEO do Santos, conforme ressaltado pelo clube em comunicados oficiais.

Motivos para a Escolha de Pedro Martins

A decisão de nomear Pedro Martins como CEO foi baseada em seu histórico comprovado de sucesso e na sinergia entre sua abordagem de gestão e as metas do Santos. Em declarações, Martins destacou a visão do presidente do Santos, Marcelo, especialmente sobre os desafios da Série B e os planos futuros do clube.

Publicidade

Experiência comprovada: Liderou o Botafogo a conquistas relevantes tanto nacionalmente quanto internacionalmente.

Liderou o Botafogo a conquistas relevantes tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Visão estratégica: Envolvido em projetos de gestão de futebol com alta competitividade.

Envolvido em projetos de gestão de futebol com alta competitividade. Alinhamento com o clube: Seus objetivos estão em harmonia com as aspirações do Santos, segundo comunicado oficial.

Expectativas para o Santos em 2025

A entrada de Pedro Martins como CEO é vista como crucial para transformar a gestão esportiva do Santos. Espera-se que sua administração traga inovação e modernidade, não só para a competição na Série B, mas para prepará-los para desafios ainda maiores.

Martins expressou que assumir o cargo de CEO no Santos é um “chamado”, indicando sua vontade de deixar a posição de diretor de futebol para investir em um projeto que implica um compromisso em construir uma gestão competitiva no clube. A expectativa é que sua liderança leve o Santos a novos heights no mundo esportivo, alavancada por sua experiência e trajetória de sucesso.