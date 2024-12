Luan, ex-Grêmio, pode se aposentar aos 31 anos

Nos últimos anos, Luan tem enfrentado uma fase de incertezas em sua carreira. Com 31 anos e sem atuar profissionalmente há oito meses, o jogador acumula uma passagem significativa por clubes de renome como Grêmio, Corinthians, Santos e Vitória. Atualmente, Luan pondera sobre sua continuidade no futebol, avaliando ofertas de times das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e de outros mercados internacionais.

Publicidade

A vida discreta que Luan tem levado contrasta com as especulações sobre seu futuro nos gramados. Conhecido por seu desempenho avassalador no auge de sua carreira, especialmente na época do Grêmio, ele enfrenta a pressão da expectativa de um retorno triunfante. A última participação de Luan em campo ocorreu em março de 2024, vestindo a camisa do Vitória em uma partida contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

A História de Luan no Futebol

Nascido em São José do Rio Preto, Luan começou sua jornada no futebol em clubes menores, como Tanabi, Catanduvense e América-SP, antes de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Suas atuações chamaram a atenção do Grêmio, onde teve um papel crucial no time sub-20 e, posteriormente, no elenco principal. Durante sua passagem pelo clube gaúcho, Luan conquistou diversos títulos, incluindo a Copa do Brasil em 2016, o bicampeonato gaúcho nos anos de 2018 e 2019, e a Libertadores em 2017, da qual foi artilheiro.

Qual foi o auge da carreira de Luan?

O auge da carreira de Luan se deu no ano de 2017, quando ele brilhou ao ajudar o Grêmio a conquistar a Copa Libertadores da América. Seu desempenho espetacular lhe rendeu o título de “Rei da América”, eleito como o melhor jogador sul-americano daquele ano. Além disso, fazia parte da seleção brasileira que trouxe a primeira medalha de ouro olímpica para o Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, ao lado de nomes como Neymar e Gabigol.

Desafios e Contratempos Recentes

Após sua primeira bem-sucedida etapa no Grêmio, Luan se transferiu para o Corinthians em 2019 em uma transação significativa que não trouxe os resultados esperados. No clube paulista, foram 78 jogos e apenas nove gols ao longo de quatro temporadas. A situação exacerbada por incidentes extracampo, incluindo uma invasão de torcedores a um motel onde estava, criaram tensões que culminaram em seu afastamento do time antes do término do contrato.

Publicidade

O retorno ao Grêmio não reacendeu a chama de outrora, resultando em uma curta estadia com poucos jogos disputados. Na sequência, no Vitória, Luan atuou em seis partidas, contribuindo com uma assistência, mas acabou por rescindir seu contrato.

O Futuro de Luan: Permanecer ou se Aposentar?

O futuro de Luan no futebol ainda é incerto. Morando em São José do Rio Preto, mantém fortes laços com sua cidade natal, o que transforma times da região, como Mirassol e Novorizontino, em opções viáveis caso decida continuar jogando. Com o final da temporada se aproximando e o período de transferências emergindo no horizonte, a decisão de Luan sobre os próximos passos de sua carreira é aguardada ansiosamente por clubes e fãs.