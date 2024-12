De La Cruz teve primeiro ano afetado por lesões no Flamengo

No cenário do futebol brasileiro, as janelas de transferências costumam ser marcadas por negociações de alto valor, e o Flamengo tem se destacado nesse mercado. A aquisição do uruguaio Nicolás De La Cruz é um exemplo notável, com o clube carioca investindo mais de cem milhões de reais no talentoso meio-campista. Essa transação se tornou um marco importante na recente história do Flamengo.

Sob a gestão de Rodolfo Landim, a contratação de De La Cruz foi um dos maiores investimentos do clube. Após complexas negociações, o jogador, que já se destacava no River Plate e na seleção do Uruguai, foi introduzido ao elenco do Flamengo durante a pré-temporada de 2024, gerando grandes expectativas entre os torcedores.

Estreia e Impacto Inicial de Nicolás De La Cruz

De La Cruz vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez em um amistoso contra o Philadelphia Union nos EUA. Apesar de não ter marcado, ele mostrou seu potencial com jogadas perigosas. Sua primeira partida oficial em casa aconteceu contra o Sampaio Corrêa.

No clássico contra o Vasco, no Maracanã, ele vivenciou pela primeira vez a intensa paixão da torcida rubro-negra, começando a mostrar sua importância com assistências decisivas. Seu gol inaugural veio na quinta partida, em uma vitória contra o Boavista.

Obstáculos Enfrentados por De La Cruz no Clube

De La Cruz lidou com lesões que atrapalharam sua regularidade, principalmente uma sinovite crônica no joelho direito, o que limitou suas aparições a 41 dos 73 jogos da temporada. Essas lesões impactaram especialmente o segundo semestre de 2024, resultando em ausências em momentos cruciais, como as finais da Copa do Brasil.

O Flamengo adotou uma gestão cuidadosa de seu tempo de jogo para garantir sua saúde a longo prazo, apesar das dificuldades.

Momentos de Brilho no Flamengo

Mesmo enfrentando desafios físicos, De La Cruz teve momentos notáveis, como seu primeiro gol marcante de falta contra o Atlético-GO, lembrando os tempos de Zico. Ele também teve papel crucial na vitória sobre o São Paulo, contribuindo com um gol decisivo e assistências importantes.

Seus desempenhos, porém, valorizaram sua importância no time, com Tite, treinador do Flamengo, considerando-o fundamental no meio-campo.

Perspectivas Futuras para De La Cruz no Flamengo

O futuro de De La Cruz no Flamengo está ligado a seu talento em campo e à gestão de suas condições físicas. Com uma preparação focada e controle rigoroso dos treinos, ele pode continuar a ser um elemento essencial na equipe. A chegada de Marcelo Bielsa à seleção uruguaia apresenta novos desafios, incluindo treinos intensivos que exigem mais recuperação.

O Flamengo permanece otimista quanto ao potencial de De La Cruz. O clube está se planejando para a temporada de 2025, focando em sua recuperação e integrando-o plenamente, com o objetivo de conquistar uma temporada estável e de sucesso.