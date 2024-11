Com destaque da série B: veja lista dos estrangeiros mais eficazes do Brasil

O Campeonato Brasileiro de Futebol, em suas séries A e B, se transformou em um cenário para talentos internacionais que se destacam em seus clubes com desempenhos excepcionais. Entre esses jogadores, o venezuelano Esli García, do Paysandu, vem se sobressaindo por sua efetividade em campo.

Esli García é reconhecido por ser um dos estrangeiros mais eficazes no Brasileirão, principalmente pelo curto tempo necessário para marcar gols. Seus esforços não só impulsionam seu sucesso pessoal, mas também são essenciais para manter seu time competitivo durante a temporada.

Quais são os estrangeiros em destaque no Brasileirão?

Entre os jogadores estrangeiros que se destacam na Série A e B do Brasileirão, estão diversos nomes. Fabricio Dominguez, uruguaio do Sport, lidera em número total de gols na Série B, com 10 gols. Já Esli García, do Paysandu, compete de perto com outros artilheiros estrangeiros, como os argentinos Flaco López, do Palmeiras, e Pablo Vegetti, do Vasco, ambos com nove gols. No entanto, nenhum deles iguala a eficiência de García em termos de tempo necessário em campo para marcar.

No quesito eficiência, o chileno Vargas, do Atlético-MG, está no topo, necessitando em média de apenas 102 minutos para marcar. Esli García segue de perto, precisando de 162 minutos por gol, evidenciando sua importância para o Paysandu.

Vargas (Atlético MG): 102 minutos para marcar (7 gols) Esli García (Paysandu): 162 minutos para marcar (9 gols) Facundo Barceló (Ceará): 166 minutos para marcar (5 gols) Borré (Internacional): 194 minutos para marcar (8 gols) Arrascaeta (Flamengo): 201 minutos para marcar (5 gols) Flaco López (Palmeiras): 209 minutos para marcar (9 gols) Mastriani (Athletico): 226 minutos para marcar (4 gols) Lucero (Fortaleza): 231 minutos para marcar (7 gols) Lucas Di Rorio (Athletico): 245 minutos para marcar (3 gols) Fabricio Dominguez (Sport): 262 minutos para marcar (10 gols)

O que torna Esli García tão eficiente?

A eficiência de Esli García é especialmente notável devido à sua capacidade de marcar mesmo quando inicia as partidas no banco de reservas. Em 2024, ele se destacou como o reserva que mais impactou o placar na Série B, com seis dos seus nove gols sendo marcados após sair do banco. Esse talento para atuar como “super-sub” permite que ele cause impacto significativo nos momentos críticos dos jogos.

Além de melhorar suas estatísticas pessoais, os gols de Esli desempenham um papel crucial nas conquistas do time. Eles foram fundamentais para assegurar a permanência do Paysandu na Série B, afastando-o das zonas de rebaixamento.

Gols de Esli García na Série B 2024

2ª rodada: Paysandu 1 x 1 Botafogo-SP (saiu do banco)

Paysandu 1 x 1 Botafogo-SP (saiu do banco) 4ª rodada: Mirassol 2 x 1 Paysandu (saiu do banco)

Mirassol 2 x 1 Paysandu (saiu do banco) 6ª rodada: Amazonas 1 x 1 Paysandu (foi titular e empatou o jogo)

Amazonas 1 x 1 Paysandu (foi titular e empatou o jogo) 8ª rodada: Paysandu 2 x 0 América-MG (marcou o segundo gol)

Paysandu 2 x 0 América-MG (marcou o segundo gol) 10ª rodada: Ituano 3 x 5 Paysandu (marcou o quarto gol)

Ituano 3 x 5 Paysandu (marcou o quarto gol) 24ª rodada: Goiás 1 x 1 Paysandu (saiu do banco)

Goiás 1 x 1 Paysandu (saiu do banco) 35ª rodada: Ponte Preta 1 x 2 Paysandu (saiu do banco e marcou o segundo gol)

Ponte Preta 1 x 2 Paysandu (saiu do banco e marcou o segundo gol) 36ª rodada: Paysandu 1 x 0 Brusque (saiu do banco)

Paysandu 1 x 0 Brusque (saiu do banco) 37ª rodada: Novorizontino 1 x 1 Paysandu (saiu do banco)

Qual é o impacto do desempenho de Esli García para o Paysandu?

O desempenho de Esli García não só impulsionou o Paysandu em campo, mas também trouxe um novo ânimo para o clube. Garantir a permanência na Série B foi possível graças aos seus gols decisivos. Com o contrato de Esli expirando no final de 2024, o clube está avaliando a possibilidade de renová-lo, investindo assim no futuro e na competitividade da equipe.

A dedicação de García e sua habilidade de converter minutos limitados em resultados concretos são fatores que não só engrandecem sua trajetória, como também fortalecem o elenco do Paysandu, melhorando o desempenho geral da equipe na competição.