Ceará x América MG: horário, escalações e onde assistir

Nesta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, Ceará e América-MG se enfrentam no estádio Castelão pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este confronto é vital para o Ceará, que ocupa a quarta posição com 60 pontos, mirando um retorno à primeira divisão do futebol brasileiro.

Publicidade

A partida é crucial para o Vozão, vindo de uma vitória importante contra o Botafogo-SP. Este triunfo já os colocou no G4 e fortaleceu sua posição em um momento decisivo. O América-MG, com 55 pontos, está na nona posição e precisa de um milagre para sonhar com o acesso.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Expectativas para o confronto

O Ceará tem a vantagem de conhecer os resultados de seus concorrentes diretos por promoção antes de entrar em campo. Esta situação oferece uma posição estratégica, permitindo adaptações táticas conforme as necessidades. O técnico Léo Condé conta com a força ofensiva de Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon, responsáveis por 33 gols na temporada.

Situação do América-MG

Para o América-MG, as chances de acesso são remotas. Sob o comando de Lisca, o time venceu o Ituano por 3 a 2, mantendo uma pequena esperança de promoção, ainda que dependa de resultados não só próprios, mas também de derrotas dos adversários.

Preparativos e escalações

O Ceará deve iniciar com: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Recalde (Mugni); Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro. A expectativa é de um Castelão lotado para apoiar o time.

Publicidade

O América-MG precisa de uma exibição excelente para manter suas esperanças de acesso, sabendo que sua missão depende de uma combinação favorável de resultados além de sua própria performance.