Ceará projeta o maior orçamento da história em 2025

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou um orçamento otimista para 2025, projetando uma receita de R$ 229,48 milhões após o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, após dois anos na Série B. Este plano reflete a confiança do clube em estruturar um ano financeiramente próspero, buscando alcançar um superávit de mais de R$ 11 milhões.

Fontes Primárias de Receita para 2025

O Ceará espera diversificar suas fontes de receita, que incluem desde direitos de transmissão até bilheteria e venda de atletas. Abaixo estão as principais fontes de receita para o ano:

Direitos de transmissão: Previsto para gerar R$ 82 milhões, representando 36% do total das receitas.

Previsto para gerar R$ 82 milhões, representando 36% do total das receitas. Patrocínio e marketing: Estima-se arrecadar R$ 51,2 milhões, destacando a força das parcerias comerciais.

Estima-se arrecadar R$ 51,2 milhões, destacando a força das parcerias comerciais. Programa de sócio-torcedor: Deve render R$ 30 milhões, mostrando o engajamento da torcida.

Deve render R$ 30 milhões, mostrando o engajamento da torcida. Venda de atletas: Meta de arrecadação de R$ 28,4 milhões, central na estratégia financeira.

Meta de arrecadação de R$ 28,4 milhões, central na estratégia financeira. Bilheteria: Prevê-se que gere R$ 25,1 milhões, dependendo da presença dos torcedores nos jogos.

Prevê-se que gere R$ 25,1 milhões, dependendo da presença dos torcedores nos jogos. Premiações e participações: Estima-se arrecadar R$ 10,4 milhões por campanhas em competições.

Estima-se arrecadar R$ 10,4 milhões por campanhas em competições. Receitas patrimoniais/social: Projeção modesta de R$ 480 mil.

Projeção modesta de R$ 480 mil. Demais receitas: Outras fontes devem somar R$ 1,74 milhão.

Projeções Esportivas

O Ceará mantém metas específicas para suas participações em competições, que impactam diretamente nas premiações. O clube busca chegar à final do Campeonato Cearense, às semifinais da Copa do Nordeste, e às oitavas de final na Copa do Brasil, além de garantir sua permanência na Série A, vislumbrando continuidade na primeira divisão em 2026.

Impacto das Transferências de Jogadores

A venda de jogadores é essencial na estratégia financeira para 2025. As transferências de atletas como Saulo Mineiro e Erick Pulga são cruciais para alcançar a meta de R$ 28,4 milhões, solidificando as finanças do clube.

Desafios e Oportunidades para o Futuro

O Ceará encara 2025 com desafios, mas repleto de oportunidades. Com um orçamento recorde e estratégias claras de captação de recursos e gestão esportiva, o clube busca fortificar sua posição na elite do futebol brasileiro. A diversificação das receitas e o planejamento em competições e transferências de jogadores são vitais para o êxito do clube no próximo ano.