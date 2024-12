Cássio é um dos principais doadores da vaquinha do Corinthians

O Corinthians, contando com o apoio de sua apaixonada torcida e de importantes ídolos do clube, está promovendo uma significativa campanha de arrecadação de recursos destinada a quitar a dívida pendente com a Caixa Econômica Federal referente ao financiamento da Neo Química Arena, situada em São Paulo. A meta ambiciosa é arrecadar R$ 700 milhões em seis meses. Até o momento, após pouco mais de duas semanas, já foram levantados R$ 30.811.252,48 por meio de 695.445 doações.

Os dados de doações e doadores são compartilhados de forma transparente pelo Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, permitindo visibilidade sobre o progresso da campanha. Cássio Ramos, icônico jogador do Corinthians agora atuando pelo Cruzeiro, destaca-se entre os principais doadores, evidenciando o compromisso dos ídolos históricos do clube com a iniciativa conduzida pela torcida.

Destaques entre os Doadores

Dentre os principais doadores, Cássio aparece em 14º lugar, e é um dos poucos que não reside no estado de São Paulo. Outros nomes de destaque na lista incluem o apresentador Serginho Groisman, ocupando a 10ª posição, e Emerson Sheik, ex-jogador do clube, na 30ª posição.

As doações também são notáveis por sua distribuição geográfica, com destaque para torcedores de São Paulo, que já contribuíram com um total de R$ 22.261.024,33. Além disso, torcedores de estados vizinhos como Paraná e Minas Gerais demonstram forte apoio, refletindo a vasta influência e paixão pelo Corinthians em todo o Brasil.

Contribuições por Estado

A campanha tem recebido doações de diversas regiões do país, e alguns estados se destacam pelo volume significativo de recursos arrecadados. São eles:

São Paulo – R$ 22.261.024,33

– R$ 22.261.024,33 Paraná – R$ 1.703.525,63

– R$ 1.703.525,63 Minas Gerais – R$ 994.494,18

– R$ 994.494,18 Santa Catarina – R$ 714.574,38

Goiás – R$ 569.782,07

Mato Grosso – R$ 482.939,91

Bahia – R$ 466.105,10

Mato Grosso do Sul – R$ 450.591,44

Distrito Federal – R$ 365.557,11

Ceará – R$ 340.070,81

O Legado de Cássio como Líder

Cássio, figura emblemática do Corinthians com uma trajetória no clube entre 2012 e 2024, participou de 712 partidas e conquistou nove títulos. Apesar de sua recente transferência para o Cruzeiro, ele mantém um laço especial com a torcida corintiana e demonstra seu apoio ao clube através desta campanha de arrecadação.

Atualmente no Cruzeiro, onde já participou de 28 partidas, Cássio continua exibindo sua habilidade e liderança inconfundíveis. Sua contribuição reforça seu compromisso não apenas como atleta, mas também como um ícone dedicado ao legado do Corinthians.

O Futuro da Neo Química Arena e do Corinthians

A campanha para quitar a dívida da Neo Química Arena vai além de uma simples gestão financeira; é uma demonstração do poder e da paixão dos torcedores e ex-jogadores do Corinthians. Essa iniciativa pode inspirar outros times a buscar a sustentabilidade financeira unindo forças com suas respectivas comunidades.

Nos próximos meses, a determinação e o esforço coletivo serão fundamentais para que o Corinthians atinja sua meta e continue a fazer da Neo Química Arena um palco de conquistas e histórias memoráveis.