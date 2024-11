Campeonato paulista vai implementar sistema da Premier League

O Campeonato Paulista de 2025 introduz mudanças marcantes para dinamizar as partidas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu implementar o sistema multiball, que já se mostrou eficaz na Premier League, Bundesliga e Série A da Itália, com o objetivo de aumentar o tempo de bola rolando.

O multiball otimiza a reposição de bola, ao colocar bolas adicionais em suportes ao longo do campo para que o jogo continue imediatamente após a saída da bola. A FPF aprovou essa inovação por unanimidade, e os clubes já estão prontos para adotá-la na próxima temporada.

Mecânica do sistema multiball

O multiball busca reduzir interrupções prolongadas. Em vez de os gandulas entregarem a bola, a reposição é instantânea graças a cones com bolas posicionados ao redor do gramado, aumentando a intensidade do jogo.

Para adotar o multiball, a FPF consultou jogadores das ligas que já utilizam o sistema. O feedback destacou a agilidade e a continuidade que a inovação traz, pontos cruciais para sua inclusão no Paulistão.

Consequências do Multiball no Campeonato Paulista

O multiball visa melhorar a experiência de espectadores e jogadores. Com menos tempo de espera para reposição, os jogos prometem ser mais emocionantes, melhorando a qualidade do espetáculo. Além disso, esta mudança pode inspirar outras ligas regionais a adotarem o método nos próximos anos.

Formato da Competição no Paulistão 2025

O formato do Paulistão de 2025 mantém suas 16 equipes em turno único, exceto entre membros do mesmo grupo. Avançam às quartas de final os dois melhores de cada chave, enquanto os dois últimos da classificação geral serão rebaixados para a Série A2.

As fases eliminatórias serão disputadas em jogo único nas quartas e semifinais, definindo mandos de campo pela classificação geral. A grande final será em dois jogos, garantindo maior emoção para os torcedores.

Significado do Paulistão na Copa do Brasil

Além de sua importância local, o Paulistão oferece cinco vagas na Copa do Brasil do ano seguinte para seus melhores colocados. Essa qualificação é estratégica para clubes como o Corinthians que visam garantir sua participação no torneio nacional.

Com início em 15 de janeiro e término em 26 de março de 2025, o Paulistão seguirá o calendário antecipado do futebol brasileiro. As cotas para as equipes aumentaram em 16% em relação a 2024, prometendo recorde de receita e intensificando a fama e competitividade do campeonato que celebra 123 anos de tradição.