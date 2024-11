Ao vivo: Opinião PLACAR faz react de Corinthians x Cruzeiro

O Opinião PLACAR desta quarta-feira, 20, está especial. O programa começa meia hora mais cedo, às 11h, para um react de Corinthians x Cruzeiro, que se enfrentam na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Publicidade

Apresentado por Flavio Gomes, com comentários de Felippe Facincani, Leandro Quesada e Fábio Sormani, o programa é transmitido no canal da PLACAR TV no YouTube.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

O Corinthians é o 11º colocado com 41 pontos, enquanto o Cruzeiro é o 7º com 47 pontos na tabela de classificação.

Publicidade

Momento do Corinthians

Após um mau início de Campeonato Brasileiro, o Timão se recuperou e agora ocupa a 11ª colocação do torneio, com 41 pontos.

A depender dos resultados de Atlético Mineiro e Vasco, o Corinthians pode chegar à 9ª posição do Brasileirão se vencer o Cruzeiro.

Momento do Cruzeiro

O Cruzeiro ocupa a sétima colocação do Brasileirão, no momento. No entanto, as atenções da Raposa estão voltadas para a final da Sul-Americana, que acontece no próximo sábado, 23.

Publicidade

O primeiro turno

No primeiro turno, em partida realizada no Mineirão, a partida terminou em vitória por 3 a 0 para o clube mineiro.

Na ocasião, os gols foram marcados por Matheus Pereira, Álvaro Barreal e Gabriel Verón.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.