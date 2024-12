Alan Kardec é mais um que deixa o Atlético MG

O Atlético Mineiro confirmou a saída do atacante Alan Kardec, que defendeu o clube por quase três temporadas. Durante sua passagem pelo Galo, o jogador de 35 anos enfrentou diversas lesões, prejudicando sua atuação em campo. Com seu contrato terminando no final de dezembro de 2024, a diretoria optou por não renovar com o atleta.

Alan Kardec chegou ao Atlético-MG em junho de 2022 e, apesar das expectativas criadas, sua presença em campo foi limitada. Nos anos subsequentes, suas estatísticas mostraram o impacto das lesões, com participação inferior à esperada e poucos gols anotados.

Atuação de Alan Kardec no Galo

Desde sua chegada, Kardec participou de 53 partidas pelo Atlético-MG, marcando apenas quatro gols. Em sua temporada inicial, ele entrou em campo 13 vezes e marcou dois gols. Em 2023, atuou em 15 jogos, com apenas um gol. Na temporada atual, Kardec participou de 25 jogos, novamente marcando um único gol.

Destaca-se o longo jejum sem gols de Kardec. De junho de 2023 ao início da temporada de 2024, o atacante ficou 500 minutos sem marcar, encerrando essa sequência na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, um momento crucial para o Atlético.

O impacto de Alan Kardec no Atlético-MG

Com uma trajetória marcada por lesões e desempenho abaixo do esperado, o impacto de Kardec no Atlético-MG foi limitado. Durante seu tempo no clube, sua presença em campo não alcançou o nível esperado pelos torcedores, principalmente devido às contusões frequentes.

O Futuro de Alan Kardec e do Atlético-MG

Com o término do Campeonato Brasileiro de 2024, Alan Kardec já deixou Belo Horizonte e mudou-se para o Rio de Janeiro. Com seu contrato encerrado, o jogador busca novos desafios em sua carreira. Enquanto isso, o Atlético-MG concentra-se em novas estratégias e possíveis aquisições para reforçar seu elenco e almejar futuros sucessos.

Apesar dos desafios enfrentados por Kardec no Galo, sua carreira ainda pode trazer surpresas, dependendo da próxima decisão que fizer no futebol. O Atlético-MG, por outro lado, continua a planejar seu futuro com o objetivo de fortalecer sua equipe e manter-se competitivo em torneios nacionais e internacionais.