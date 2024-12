A cronologia do ano ‘montanha-russa’ de Yuri Alberto em 2024

O ano de 2024 foi desafiador e recompensador para Yuri Alberto no Corinthians, repleto de obstáculos e vitórias. Ao enfrentar técnicas variadas, críticas da torcida e momentos sem marcar gols, ele conseguiu superar e encerrou a temporada em ascensão como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro.

Como começou a trajetória de Yuri Alberto no Corinthians em 2024?

Yuri iniciou sob pressão, sem marcar em janeiro. O Corinthians também não começou bem no Campeonato Paulista, provocando a insatisfação da torcida e do técnico Mano Menezes. Após um episódio polêmico, em que Mano o chamou de “burro”, Yuri se viu no centro das atenções naquele início de temporada.

Como foi o desempenho de Yuri Alberto após as mudanças de técnicos?

Fevereiro trouxe mudanças para Yuri. Após a saída de Mano Menezes e a chegada de António Oliveira, com quem já havia trabalhado, Yuri encontrou nova motivação. Marcou quatro gols no mês e começou a recuperar sua confiança. Mesmo com melhorias, enfrentou altos e baixos, incluindo uma fratura na costela em março.

Quais foram os principais desafios enfrentados por Yuri Alberto durante o ano?

Yuri enfrentou desafios como um período sem gols em julho, mudanças de treinador e rumores de transferência que quase o afastaram do clube em agosto. Ainda assim, ele manteve o foco e continuou contribuindo. A chegada do técnico argentino Ramón Díaz em julho foi crucial para sua recuperação no final da temporada.

Como Yuri Alberto alcançou o status de artilheiro em 2024?

A partir de setembro, Yuri apresentou um desempenho consistente, encerrando o ano com uma sequência impressionante de gols. Em outubro, ele marcou seis gols em seis jogos, e em novembro, cinco em quatro partidas. A parceria com Memphis Depay e as mudanças táticas de Ramón Díaz foram fundamentais para essa evolução.

Qual foi o legado de Yuri Alberto no Corinthians em 2024?

Yuri terminou a temporada de 2024 com 31 gols, sendo o maior artilheiro do futebol brasileiro do ano. Ele compartilhou o título de artilheiro do Campeonato Brasileiro com Alerrandro do Vitória, demonstrando resiliência apesar das adversidades. Sua performance elevou o Corinthians na tabela, firmando-se como peça central na ofensiva do clube.

Com um ano repleto de aprendizado e conquistas, Yuri Alberto reafirmou seu valor e sua capacidade de superação no futebol brasileiro, prometendo um futuro promissor para os torcedores do Corinthians.