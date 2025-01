Zubeldia detalha como pretende usar Oscar no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía, agora no comando do São Paulo, discutiu recentemente com a imprensa sobre seus planos para o jogador Oscar na temporada de 2025. Durante a coletiva, destacou a necessidade de adaptação tática devido ao intenso calendário do futebol brasileiro, usando o Botafogo como exemplo da flexibilidade necessária. Zubeldía enfatizou a versatilidade de Oscar, capaz de atuar tanto centralmente como nas laterais, proporcionando maior adaptabilidade ao time.

A chegada de Oscar atende ao desejo de Zubeldía de ter um meio-campista multifuncional, apto a atuar em diversas áreas do campo. Essa estratégia visa dar ao São Paulo um estilo de jogo mais dinâmico, permitindo à equipe ajustar seu plano tático conforme as exigências dos jogos, essencial para enfrentar cerca de 80 partidas no ano.

“Jogadores que trabalham sempre atrás da linha dos atacantes podem começar centralizados ou pelos lados, para se atirarem por dentro, depende muito de onde o rival tem força física. Esse tipo de jogador (Oscar) que busca os atacantes nós não tínhamos, tivemos com James Rodríguez em algum momento, mas Oscar pode se atirar pelo lado. Por mais que comece centralizado, ele pode buscar a bola pelos lados, ou o contrário. A contratação dele tem a ver com essa flexibilidade que ele pode nos dar dentro de campo”

A Importância da Versatilidade Tática

Com Oscar no elenco, o São Paulo de 2025 poderá passar por mudanças significativas em sua formação tradicional, que no ano anterior se baseava no esquema 4-3-3. Agora, o time pode adotar uma abordagem mais flexível, utilizando dois meias que atuem nas extremidades do campo, aumentando a criatividade e o potencial ofensivo. Essa variabilidade tática é crucial para manter um desempenho alto em meio a uma carga intensa de jogos.

Jogadores versáteis como Oscar permitem que as estratégias em campo sejam ajustadas de acordo com os adversários. A capacidade de alternar entre uma atuação central e pelas laterais se transforma em uma ferramenta valiosa para confundir as defesas adversárias e explorar diversas chances de ataque.

Os Desafios do Calendário Brasileiro

Zubeldía destacou a impossibilidade de manter uma escalação fixa ao longo da extensa temporada. Ele comparou a situação com a do Botafogo, que também se adaptou no ano anterior. Todos os clubes participantes do Campeonato Brasileiro precisam se adaptar constantemente para continuarem competitivos.

Em 2025, o São Paulo enfrentará desafios desde o Campeonato Paulista, onde a rotação de jogadores será crucial. O elenco precisará equilibrar a disputa das partidas com a preparação para enfrentar adversários de alto nível, tanto em amistosos quanto em torneios nacionais.

Próximos Desafios do São Paulo

O São Paulo tem importantes partidas agendadas. Em 15 de janeiro, enfrenta o Cruzeiro em um amistoso no Inter&Co Stadium, seguido de um embate contra o Flamengo no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, em 19 de janeiro. Parte do elenco retornará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, em 20 de janeiro, em Ribeirão Preto.

Esses jogos iniciais oferecerão ao técnico Zubeldía a possibilidade de experimentar diferentes formações e estratégias, utilizando a flexibilidade dos novos jogadores, como Oscar, para ajustar a equipe às demandas da temporada.