Yuri Alberto se manifesta após polêmica com Romero

No começo de 2024, o jogador Yuri Alberto esteve envolvido em uma polêmica com seu companheiro de equipe, o paraguaio Romero, durante uma partida pelo Corinthians. A situação ocorreu após Romero desperdiçar um pênalti, mesmo com Yuri sendo o batedor oficial da equipe naquela temporada. O evento gerou especulações devido a uma mensagem enigmática postada por Yuri em suas redes sociais.

Para esclarecer o ocorrido, Yuri Alberto pronunciou-se, destacando a importância da união e do espírito de equipe. Afirmou que o sucesso do time se deve à colaboração entre os jogadores e não a ações individuais, mencionando as nove vitórias consecutivas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano anterior como prova da força coletiva.

Ángel Romero marca diante do Fortaleza pela Sul-Americana – Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Qual foi a resposta de Yuri Alberto?

Em seu pronunciamento, Yuri Alberto enfatizou que todos os jogadores “remam para o mesmo lado”, significando que o objetivo comum é sempre o bem-estar e o sucesso do Corinthians. Ele relativizou a questão de quem acerta ou erra nas partidas, afirmando que o essencial é buscar o melhor para a equipe.

A mensagem serviu para acalmar os rumores de desentendimentos e reafirmar o compromisso de Yuri com a união do grupo. A declaração visava dissipar qualquer mal-entendido e ressaltar que as vitórias são frutos do trabalho conjunto.

“Todos remam para o mesmo lado. Nossa união traz como fruto o que se vê dentro de campo, nove vitórias seguidas nas últimas rodadas do Brasileiro do ano passado, duas vitórias seguidas nas primeiras rodadas do Paulista… Não importa quem erra e quem acerta, o importante é buscar o melhor para o Corinthians”, disse.

Foco no Campeonato Paulista

Além da polêmica, Yuri Alberto comentou sobre o recente triunfo sobre o Velo Clube. O atacante destacou a dificuldade enfrentada pelo Corinthians nessa partida, dado que o adversário mostrou-se extremamente disciplinado e organizado em campo. A vitória, segundo Yuri, foi ainda mais valorizada pela resistência oferecida pelo time oponente.

A equipe agora se prepara para enfrentar o Água Santa. Yuri destacou a importância de garantir mais pontos em casa e mencionou que o adversário vem de duas derrotas consecutivas, o que pode tornar o jogo ainda mais disputado. O foco, segundo ele, será fundamental para conquistar uma vitória.

Preparativos e Expectativas

Com o começo do ano, o Corinthians ainda busca ajustar alguns aspectos do seu jogo. Yuri Alberto ressaltou que, apesar das vitórias, sempre há espaço para evolução e melhoria. A equipe está focada em alinhar táticas e estratégias para os próximos desafios do campeonato.

A vitória contra o Água Santa representa não apenas mais três pontos, mas também uma oportunidade de continuidade na sequência de bons resultados. Para Yuri, manter o foco em cada jogo é a chave para conquistar mais triunfos nesta temporada do Campeonato Paulista.