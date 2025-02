XV de Jaú faz ação para ajudar família de jogador que faleceu

O XV de Jaú, clube de futebol tradicional do interior paulista, tomou uma série de medidas para homenagear e apoiar a família de Gabriel Protásio, jogador que faleceu recentemente. O atleta, conhecido como Popó, morreu aos 26 anos, vítima de um mal súbito, pouco antes de uma partida importante pela Série A3 do Campeonato Paulista.

Publicidade

Em resposta a essa tragédia, o clube se comprometeu a ajudar a família de Popó, especialmente sua filha Mayla, por meio de ações que visam arrecadar fundos para a compra de uma casa. Esta iniciativa tem mobilizado não apenas a diretoria do clube, mas também a torcida e a comunidade local.

Gabriel Popó camisas XV de Jaú – Fonte: Instagram/@xvdejau_oficial

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como o XV de Jaú está arrecadando fundos?

O clube anunciou que toda a renda obtida nos jogos em que atua como mandante na Série A3 será destinada à compra da casa para a família de Gabriel Protásio. Essa decisão demonstra o compromisso do XV de Jaú em transformar a dor da perda em um gesto de solidariedade e apoio.

Além disso, o clube lançou uma campanha específica envolvendo a venda de camisas. As camisas número 10, com o nome de Gabriel Popó, estão sendo vendidas com toda a verba revertida para a mesma causa. Esta ação não só ajuda financeiramente, mas também mantém viva a memória do jogador entre os torcedores.

Qual o impacto das ações do clube na comunidade?

As ações do XV de Jaú têm gerado um impacto significativo na comunidade local. A mobilização em torno da causa de Gabriel Protásio uniu torcedores, jogadores e moradores da cidade em um esforço conjunto de solidariedade. O clube também organizou uma homenagem durante o jogo contra o Rio Preto, convidando a família de Popó para estar presente no estádio.

Publicidade

Essas iniciativas não apenas oferecem suporte financeiro, mas também proporcionam um conforto emocional à família, mostrando que o legado de Popó continua vivo e que ele era muito querido por todos. A presença da torcida e o apoio coletivo reforçam a importância da união em momentos difíceis.

Quais são os próximos passos do XV de Jaú?

O XV de Jaú continua comprometido com a causa e planeja novas ações para manter o apoio à família de Gabriel Protásio. A expectativa é que, com a continuidade das arrecadações e o engajamento da comunidade, a meta de adquirir uma casa para Mayla seja alcançada em breve.

O clube também pretende manter viva a memória de Popó em suas futuras campanhas e eventos, garantindo que seu legado inspire não apenas os torcedores, mas também outros clubes e organizações a adotarem práticas semelhantes de solidariedade e apoio comunitário.

Reflexões sobre a solidariedade no futebol

O caso de Gabriel Protásio e as ações do XV de Jaú ressaltam a capacidade do futebol de unir pessoas em torno de causas nobres. A solidariedade demonstrada pelo clube e sua torcida é um exemplo de como o esporte pode ser uma força positiva na sociedade, promovendo valores de união, apoio e empatia.

Em tempos de adversidade, iniciativas como essas mostram que o futebol vai além das quatro linhas, sendo um poderoso instrumento de transformação social e apoio comunitário. A história de Popó e o legado que ele deixa através dessas ações solidárias certamente continuarão a inspirar muitos dentro e fora do campo.